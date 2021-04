Clamor de las CC AA ante el 9-M

Cuando restan diez días para que decaiga el estado de alarma y tras la confirmación expresa del Gobierno central de que no volverá a prorrogarlo, el temor de las comunidades sigue siendo el mismo; el de como hacer frente a la pandemia ante la posibilidad de que los tribunales puedan tumbar sus normativas. Ayer, País Vasco abrió la cascada de peticiones para que el Gobierno prorrogue al menos dos meses el mecanismo jurídico. Un ruego al que se sumaron Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia. Mientras, comunidades como Extremadura, Aragón, Valencia, La Rioja o Navarra aseguran que tienen herramientas jurídicas «suficientes» para protegerse frente a la pandemia y abogan por una desescalada lenta. Madrid reclama cambios en las leyes y Andalucía y Murcia piden a Sánchez una conferencia de presidentes antes del 9-M. Canarias y Baleares reclaman que el control en los aeropuertos continúe siendo obligatorio.

Madrid

El Ejecutivo pide mantener el toque de queda hasta las 23.00h aunque decaiga el estado de alarma y exige cambios en la legislación para poder seguir aplicando medidas para limitar los movimientos, continuar con los confinamientos y aplicar el toque de queda. En concreto, se refieren a la ley general de Sanidad, la ley de Cohesión y la ley de Salud Pública.

Castilla-La Mancha

Aboga por mantener el estado de alarma un mes más con el objetivo de ofrecer seguridad jurídica. «Hay un mes necesario para poder equilibrar la balanza entre el proceso de vacunación y la necesaria prudencia que, además, habrá que mantener durante más tiempo incluso porque nadie quita que pueden surgir nuevos brotes», respaldó García-Page.

Andalucía

«El ’'estado de alarma a la carta’' no sirve ante una situación generalizada en España y suena a excusa del Gobierno para justificar su falta de acción en el último año», explica Moreno. «Es normal que las Comunidades estemos sumidas en un mar de dudas e sobre cómo actuar». Ha pedido ya una conferencia de presidentes a Sánchez antes del 9-M.

Comunidad Valenciana

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, defiende que sin estado de alarma «también tenemos oportunidad y capacidad de tomar decisiones». «Lo hemos hecho en el pasado también, sin necesidad de que hubiera estado de alarma y contando con el acuerdo del TSJ», respalda. Pide una «desescalada lógica» y reclama «prudencia».

Castilla y León

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, respaldó ayer una prórroga del estado de alarma con una duración tasada y «no a la carta». Critica que el Gobierno central pase «otra vez la pelota» a las autonomías y ve que la inacción de Moncloa se debe al «temor a que lo que se decida» pueda afectar a las elecciones en Madrid.

País Vasco

El lendakari vasco, Íñigo Urkullu, abrió ayer la veda a la cascada de peticiones de prorrogar el estado de alarma. Ve «muy cuestionable» la aplicación de un estado de alarma «a la carta». A su juicio, «no nos encontramos ante una situación de epidemia localizada, estamos en una pandemia global» y si Gobierno niega la opción pide una vía «con garantías jurídicas» para las comunidades autónomas.

Galicia

El presidente gallego ve «absolutamente razonable» prórroga de estado de alarma. Califica al Ejecutivo como un «Gobierno negacionista en lo que a la legislación se refiere» dado que primero tiró de «un estado de alarma, una herramienta excesiva» y ahora lleva a las autonomías a un «callejón sin salida». Ve suficiente su la ley de salud, pero si no la desbloquea, aboga por el estado de alarma.

Extremadura

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Var, defiende el fin del estado de alarma. Remarcan que las comunidades tienen «más medios de los que imaginan» para establecer cierres perimetrales o limitar aforos». Aseguran que «tiene que llegar un momento en el que vivamos libres del estado de alarma», porque provoca «un efecto muy claro sobre la fatiga pandémica de la población».

Murcia

El presidente murciano lamenta que Pedro Sánchez no esté por la labor de «tomar ninguna decisión» para que las comunidades tengan «herramientas jurídicas» con las que poder contener la pandemia. «Llevamos sin noticias del Gobierno desde hace seis meses. Es extremadamente grave que no haya tenido ni una ocasión para convocarnos a todos los presidentes autonómicos».

Cataluña

Cataluña busca su recoveco para aplicar restricciones a partir del 9-M. El Govern prepara una modificación de la ley de Salud Pública a través de un decreto que permita aprobar medidas como toques de queda o confinamientos perimetrales. «Lo importante es ir ganando semanas para avanzar en la vacunación», dijo Aragonès.

La Rioja

Respaldan la decisión que tome el Gobierno central sobre el estado de alarma. En el futuro, aseguran que seguirán tomando decisiones «con un plan de medidas según indicadores», en referencia al «semáforo». El hecho de que sea el TSJ el que deba avalar los cierres no les supone novedad. «No es nada nuevo ni diferente», dijo la consejera de salud.

Aragón

El presidente de Aragón, Javier Lambán, está convencido de que «no será necesario» adoptar nuevas restricciones tras la finalización del estado de alarma «dada la evolución de la pandemia» de la en la comunidad, haciendo notar «los efectos que está produciendo la vacunación». La consejera de presidencia, Mayte Perez, confía en el desconfinamiento perimetral desde el 9-M.

Cantabria

Miguel Ángel Revilla no pedirá la prórroga. Apuesta por «ir preparándonos para tener un verano ‘cuasi normal’» y por recuperar la actividad económica porque «esto ya no puede seguir mucho tiempo de así». «El virus va a seguir entre nosotros, pero muy atenuado», dijo. «No se puede confinar sin estado de alarma, es la idea que tengo en la cabeza».

Asturias

Pedirá al Gobierno medidas para limitar los horarios. El director general de Salud, Rafael Cofiño insiste en no rebajar las medidas y deja claro que el «9 de mayo no es el final de todo». Advierte de que «el escenario que hay ahora mismo no es el de hace un año, pero el virus sigue circulando». Buscan el referendo judicial para las limitaciones que sean necesarias imponer.

Navarra

Desde el ejecutivo autonómico no creen en la necesidad de una prórroga, puesto que todas las medidas tomadas «las hemos sometido a los tribunales y nos las han admitido», recuerdan. Creen que hay «suficiente cobertura jurídica para afrontar la pandemia» pero entienden los problemas de otras comunidades.

Islas Baleares

«Seguiremos con esta desescalada lenta», es el objetivo de Armengol tras el 9-M. Pedirá a Moncloa la posibilidad de prorrogar medidas amparadas por el estado de alarma como el toque de queda nocturno. Aplicará las restricciones que requiera la situación según las competencias autonómicas, «que son muchas».

Canarias

El presidente canario se confiesa preocupado porque decaiga el control sobre puertos y aeropuertos. En adelante cree que debe ser obligatorio. Aseguran que el fin del estado de alarma «no implicará el fin de las restricciones». Se muestran partidario de arbitrar mecanismos para certificar una prueba negativa del virus en los viajes interinsulares.

Ceuta y Melilla

Ceuta retrasa su toque de alarma hasta la media noche. Reclama contar con herramientas jurídicas y con más dosis de vacunas. La vicepresidenta primera de Melilla admite que «no podrá tener ninguna gestión» sobre el toque de queda o el cierre, pero espera poder adoptar otras medidas como limitar horarios y aforos.