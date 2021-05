Tres mujeres hacia la Presidencia

¿Cuántas mujeres están llamadas a votar en esta cita electoral?

Hace tan solo unas semanas, la Reina Letizia presidió en el Congreso el tributo a Clara Campoamor por el 90 aniversario del voto femenino. Mañana, Madrid acude a las urnas y las mujeres representan el 53 por ciento del censo electoral. Es decir, es mayor el número de mujeres que depositará su voto que el de los hombres.

En general, ¿se movilizan más los hombres o las mujeres a la hora de ir a votar?

Según explica Manuel Mostaza, director de Asuntos Públicos de Atrevia, «tradicionalmente las mujeres se suelen movilizar menos porque tradicionalmente suelen tener menos interés por la política. No es una cosa exagerada, pero sí es cierto, que en las encuestas siempre se ve una diferencia». No obstante, el experto es cauto y asegura que habrá que esperar a ver qué dicen los sondeos postelectorales para comprobar si se cumple o no esta tendencia de las citas electorales previas. «Hay que esperar para saber si hay una movilización femenina especial», asegura, en relación a la próxima cita electoral.

En las campañas políticas, ¿se segmentan los mensajes en función del género?

Según explica el consultor político y profesor de la UCJC, Eduardo G. Vega, en la política es clave la segmentación por lo que en una campaña electoral «cuanto más seamos capaces de segmentar, mucho mejor porque nos permite conocer las necesidades de cada segmento de la población y a partir de lo que ellos necesitan se cuadra con la política y los valores».

¿Algunas de las formaciones que se presenta a las elecciones ha dirigido su mensaje electoral a las mujeres?

Según Mostaza, hay una formación que ha hecho la campaña muy en femenino. Se trata de Más Madrid. En su opinión, «la formación pretende ocupar ese espacio de izquierda, transformadora, feminista y ecológica». Además, durante la campaña, «la propia candidata es la que más se ha dirigido a las mujeres». No en vano, hay que recordar que en su carta de presentación a la Presidencia destacó su condición de «madre y médica». De hecho, una de las anécdotas de la campaña electoral fue la protagonizada por Mónica García cuando le dijo a Pablo Iglesias que «las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos». Mostaza también destaca a la candidata popular, Isabel Díaz Ayuso, que también ha puesto el acento en las mujeres, mientras que «el resto de formaciones han sido más clásicas».

¿Qué papel ha jugado la Igualdad en esta campaña?

Para Eduardo G. Vega, «en estas elecciones, al haber tres mujeres candidatas, se ha hablado menos de Igualdad». Sin embargo, considera que «quizás este tema pueda ser una de las claves en las próximas elecciones generales y acabar siendo decisivo en base a si siguen siendo muchos los candidatos masculinos o la situación de la Igualdad en el debate mediático».

¿Es el voto más masculino en las nuevas formaciones como Podemos o Vox?

El experto se fija en que partidos como Podemos y Vox, pese a tener programas antagónicos, cuentan casi con el mismo apoyo de electorado femenino, un 38,6% en el primero frente a dos de cada diez votantes, el segundo.