El ex jefe de Asuntos Internos, en el Congreso: “No tengo nada que ver con la ‘Kitchen”

El ex jefe de Asuntos Internos de la Policía Marcelino Martín-Blas ha rechazado este miércoles, en la comisión de investigación que se celebra en el Congreso de los Diputados sobre el espionaje a Luis Bárcenas, haber participado en este operativo parapolicial que el comisario jubilado José Manuel Villarejo denominó “Kitchen”.

Al ser interpelado por el diputado del PSOE David Serrada sobre sus vínculos con esta operación, en la que se sustrajeron documentos al ex tesorero del PP, quien había amenazado con tirar de la manta en el “caso Gürtel”, Martín-Blas ha sido categórico en su respuesta: “No tengo absolutamente nada que ver con la ‘Kitchen”.

En el mismo sentido, este comisario principal jubilado han considerado que fue imputado en “Kitchen” después de que varios de sus ex compañeros en la Policía, a los que investigó como jefe de Asuntos Internos en diferentes causas, le hayan implicado.

José Luis Olivera

La primera de estas investigaciones se abrió en 2012, cuando Martín-Blas reclamó a un juez que pinchara los teléfonos de varios comisarios, uno de ellos José Luis Olivera, de los que sospechaba que estaban filtrando información a la prensa.

Otra de estas investigaciones fue la denominada “operación Emperador”. Ahí fue arrestado el inspector de Policía Miguel Ángel Gómez Gordo, hermano del ahora comisario Andrés Gómez Gordo. Precisamente este último, quien este miércoles se ha negado a contestar a las preguntas de los diputados en la comisión de investigación que se celebra en el Congreso, fue el autor de una carta en favor de José Manuel Villarejo, que remitió al juez del “caso Varma”, que investigaba si Villarejo había alertado a un sospechoso de que estaba siendo seguido por varios agentes de la Policía.

Martín-Blas también ha aludido al “caso del Pequeño Nicolás”, en el que acabó imputado Villarejo como presunto autor de la grabación de una reunión que mantuvo como jefe de Asuntos Internos de la Policía con miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El antagonista de Villarejo

Martín-Blas, considerado como el principal antagonista de Villarejo, ha recordado en su comparecencia que en una grabación incluida en el sumario del “caso Tándem” el presunto cabecilla del considerado por la Fiscalía Anticorrupción como “clan policial mafioso” llegó a reconocer que tuvo que amenazar a sus jefes en el Ministerio del Interior para que destituyeran al jefe responsable de Asuntos Internos, que le investigaba.

Según una carta de Villarejo dirigida al ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, publicada por LA RAZÓN, este comisario llegó a advertir a su superior de que si permitía que se investigara el tráfico de llamadas de su teléfono, como había pedido Martín-Blas, podrían descubrirse sus contactos con el ex chófer de Luis Bárcenas Sergio Ríos, quien cobró cerca de 40.000 euros de fondos reservados a cambio de que espiara al ex tesorero del PP.