La investigación de la “Kitchen” señala a Cospedal

Los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que investigan el “caso Kitchen” han entregado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón un informe sobre las agendas y los diarios de José Manuel Villarejo de los años 2013, 2014 y 2015, que guardaba el comisario jubilado en su vivienda, y en los que se da cuenta del espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Y en estos dietarios se ponen de manifiesto las supuestas relaciones de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, con las actividades presuntamente ilegales desarrolladas por el ex mando policial para espiar a Bárcenas, según informan fuentes jurídicas a LA RAZÓN.

Los agentes han analizado durante seis meses las notas redactadas el comisario en unas 14 agendas y diarios que fueron descubiertos durante el segundo registro de la vivienda de Villarejo, que se llevó a cabo en el marco de la pieza número 28 del “caso Tándem”. En esta causa se investiga la presunta venta fraudulenta de documentos y grabaciones de Villarejo a cambio de fuertes sumas de dinero.

La inspección de la casa se llevó a cabo el 23 de octubre pasado tras la detención de Gemma Alcalá, mujer de Villarejo. Y tras el hallazgo de estos documentos los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa reclamaron al juez la ampliación de la intervención policial, gracias a la cual se pudo descubrir la documentación en la que aparece el nombre de la ex secretaria general del PP.

Sopesa llamarla como investigada

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la “Kitchen” sopesa seriamente llamar a declarar en calidad de investigada a la ex secretaria general del PP y ex ministra de Defensa, según la información adelantada por Europa Press y confirmada por esta redacción.

No obstante, y dado que el 4 de mayo se celebran las elecciones de la Comunidad de Madrid, Manuel García Castellón, no quiere interferir en política con sus resoluciones y con toda probabilidad postergará la decisión a después de los comicios autonómicos.

Según confesó Villarejo en una de sus grabaciones la “Kitchen” fue “una operación para quitarle al ex tesorero del PP los papeles que comprometían al presidente”, en alusión a Mariano Rajoy, entonces jefe del Ejecutivo, según consta en un informe de 4 de septiembre de 56 páginas de la Fiscalía Anticorrupción.

Rechazó imputarla

Los fiscales Serrano y Stampa ya reclamaron la imputación de María Dolores de Cospedal y de su marido, Ignacio López del Hierro, al juez García Castellón, quien inicialmente rechazó citarles a declarar como investigados, aunque no descartó hacerlo tras profundizar en las pesquisas del operativo parapolicial.

La vinculación al caso de la ex ministra de Defensa deriva, según apuntaron los fiscales, del interés personal que tenía en la operación, ya que era una de las personas supuestamente afectadas por la documentación de “Gürtel” que Luis Bárcenas aseguraba tener de los dirigentes del PP.

Además, otro de los vínculos de Cospedal con la “operación Kitchen” es que un cargo de su Gobierno en Castilla-La Mancha, Andrés Gómez Gordo, imputado en la causa, fue quien captó al chófer del extesorero del PP Sergio Ríos como confidente, y al que se le pagaron 2.000 euros al mes con fondos reservados del Ministerio del Interior a cambio de sustraer información a Bárcenas. Una vez iniciado el espionaje del ex tesorero del PP, Gómez Gordo abandonó el Ejecutivo de Toledo.