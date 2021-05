Un diputado del PSOE pide que Sánchez explique los indultos en el Congreso

El discurso desplegado por el Gobierno en clave de indultos está causando una verdadera revolución en los partidos de la oposición, pero también dentro del propio PSOE. A los ex presidentes del Gobierno y líderes territoriales que ya están dando su opinión, se suman también diputados del PSOE como el ex alcalde de San Sebastián Odón Elorza, que en su blog personal se ha mostrado muy crítico con la medida de gracia y ha pedido que Pedro Sánchez dé explicaciones en sede parlamentaria.

“El Gobierno de coalición, ante una medida excepcional como son unos indultos parciales que ayuden a crear condiciones para reconstruir la convivencia democrática y el respeto al pluralismo en Cataluña, debiera ser explicada abiertamente y con celeridad en el Congreso”, ha escrito.

Elorza asegura que “no tragué, no compartí, los indultos a los golpistas, a los diferentes implicados en el terrorismo de los GAL y a los condenados por corrupción” y considera que “los posibles indultos políticos a los encausados del “procés” de Cataluña son hoy una decisión de riesgo y muy controvertida que requiere una explicación en una democracia plena”.

El diputado socialista no ve un interés electoral en la iniciativa del Gobierno, porque cree que “no le daría votos, sino problemas en el escenario de la política y quizás en el interior del PSOE”. Si bien Elorza cree que “las penas a los líderes del “procés” fueron excesivas”, no le cabe duda “de que volverán a romper la Ley y la Constitución y atacar el Estado de Derecho”. “Los interesados directos han de colaborar en normalizar la vida política catalana y no despreciar los indultos. Su actitud y la de los partidos que les apoyan no están ayudando”, asegura.

Decisión de riesgo

El diputado vasco ve muy arriesgada la maniobra del Gobierno de promover la medida de gracia, dada “la polarización de la sociedad y la crispación irresponsable que agitan las derechas, acrecentada tras el 4-M”. Por eso, entiende que solo “desde la responsabilidad de Estado y la transparencia política de la medida se podrá avanzar y tratar de moderar un conflicto del que el PP tiene su cuota de responsabilidad”. “Decisiones del Gobierno de semejante riesgo y envergadura, deben ser compartidas con sentido de responsabilidad de Estado. Y han de plantearse analizando a fondo el escenario político y las consecuencias de cada paso. No está España para ninguna improvisación”, zanja.