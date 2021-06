El marido de Cospedal niega haber accedido al Ministerio del Interior durante el espionaje a Bárcenas

El empresario Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, ha anunciado su “absoluta imposibilidad” de acceder a los medios del Ministerio del Interior: “Yo no he sido ni soy funcionario de dicho departamento ni de ninguna administración pública. He de manifestar que nunca he militado ni he sido afiliado a dicho partido, ni ni he tenido cargo público que dependa del PP”, ha explicado el compareciente. Sin embargo, ha aclarado que hace “más de 30 años” sí tuvo cargos políticos en la Unión de Centro Democrático (UCD).

El marido de Cospedal ha justificado su negativa a contestar en el Congreso porque “está abierto un procedimiento judicial, en el cual mi nombre aparece en la prensa que tiene un objeto semejante”.

Los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que investigan el “caso Kitchen” entregaron al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón un informe sobre las agendas y los diarios de José Manuel Villarejo de los años 2013, 2014 y 2015, que guardaba el comisario jubilado en su vivienda, y en los que se da cuenta del espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Y en estos dietarios se ponen de manifiesto las supuestas relaciones de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, con las actividades presuntamente ilegales desarrolladas por el ex mando policial para espiar a Bárcenas, según informan fuentes jurídicas a LA RAZÓN.

García Castellón ordenó transcribir las anotaciones de la decena de agendas y diarios de Villarejo, en los que el comisario jubilado plasmó sus actividades presuntamente delictivas para tratar de sustraer al ex tesorero del PP documentación que comprometía a los dirigentes del partido, según informan fuentes jurídicas a esta redacción. Las mismas fuentes consultadas explican a este diario que tras esta diligencia, que podría alargarse durante unos días, el magistrado decidirá si llama a declarar como investigada a Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro, tal y como reclamaron el 4 de septiembre de 2020 los fiscales de Anticorrupción, Ignacio Stampa y Miguel Serrano.

Según confesó Villarejo en una de sus grabaciones la “Kitchen” fue “una operación para quitarle al ex tesorero del PP los papeles que comprometían al presidente”, en alusión a Mariano Rajoy, entonces jefe del Ejecutivo, según consta en un informe de 4 de septiembre de 56 páginas de la Fiscalía Anticorrupción.