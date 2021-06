Moncloa reconoce “reparos” para conceder los indultos, pero asegura que “no hay más opción”

El Gobierno sigue instalado en su discurso pedagógico para vencer las reticencias que existen en la sociedad, en la oposición y en la esfera judicial a la concesión de los indultos. Un “paso clave” para avanzar en esta línea es la carta que ayer hizo pública Oriol Junqueras, y adelantó La Sexta, en la que renunciaba a la vía unilateral y se abría a una salida pactada del conflicto político. Hoy desde ERC, su portavoz, Marta Vilalta, se ha mostrado mucho más cauta, señalando que su partido “no renuncia a ninguna vía democrática”. En todo caso, en Moncloa hay optimismo y se define la actitud de Junqueras como un “gesto importante” “que avanza en el camino y la dirección correcta”. “No hay más opción que intentar el diálogo, el acercamiento es imprescindible”, señalan en Moncloa.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha pasado de la pedagogía a una suerte de reflexión terapéutica, mostrándose comprensiva con esa parte de la sociedad, -“me identifico”, ha llegado a decir- que “tiene reparos para perdonar o dar pasos en relación con este acercamiento, después de la conmoción”, “la congoja”, “la preocupación” o “el sufrimiento” que generó la declaración unilateral de independencia del 1-O. “Todos tenemos nuestros propios traumas”, ha reconocido. Un desafío ilegal del soberanismo que “supuso un desgarro muy importante, difícil de cicatrizar, para los españoles y los catalanes”. En este punto, Montero se ha querido dirigir a todos ellos para asegurar que “lo que está haciendo este Gobierno es lo mejor para los catalanes y los españoles y para las generaciones más jóvenes”. “No tiene sentido dejar una herida sangrar”, ha señalado.

“Asumir la responsabilidad que cada momento político pone en la agenda. Lo mejor que nos puede ocurrir como país es poner fin a este episodio”, ha destacado. Un planteamiento que destaca, en opinión de la portavoz gubernamental, con lo que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy. “Es lo que nos anima a no hacer lo mismo, que fue no hacer nada, porque no hacer nada por sí mismo solo hace que se enquisten los problemas. Con este Gobierno no va a pasar”, ha destacado Montero que ha asegurado el “cumplimiento de la legalidad para que no se produzca ninguna de las situaciones que sí se produjeron con el PP”.

El Gobierno vuelve a hacer hincapié en “los valores democráticos, el reencuentro, la concordia y la necesidad de restablecer los lazos afectivos, apostar por la palabra y dar una oportunidad al diálogo para acercar posiciones y poner solución al conflicto de la forma más civilizada posible”. Piden “confianza y ayuda” para que esta apuesta por el reencuentro “de sus frutos” porque “todos queremos superar esta fractura”. “Toca pasar página y abrir una nueva etapa para España y Cataluña. Pasar pagina y darnos una oportunidad”, ha destacado.

En el Ejecutivo apelan a actuar con “inteligencia y valentía” porque lo que ocurrió en 2017 en Cataluña fue “tremendo y no se supo manejar con acierto”. “Ojalá no se hubiera producido nunca”, ha sentenciado. Sin embargo ocurrió y se recuerda que, entonces, el principal partido de la oposición, que era el PSOE, estuvo al lado del Gobierno “de manera leal” cuando éste lo necesitó, una actitud con la aprobación del artículo 155 en Cataluña, que Sánchez cree que le legitima ahora para pasar del “tiempo del castigo” al tiempo de la “concordia” para “pasar página y dejar una Cataluña mejor”.