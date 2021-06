El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha restado importancia a la brevedad de la conversación que ha mantenido con el presidente estadounidense, Joe Biden, durante la cumbre de líderes de la OTAN, defendiendo que era una primera toma de contacto y que han acordado “seguir en contacto”. De hecho, se ha mostrado satisfecho por su intercambio de palabras porque, según ha asegurado: “Yo no tengo un cronómetro de cuánto me he reunido o no con el presidente de EE UU. “No cuento los segundos”.

En rueda de prensa al término de la cita, en la que los líderes han acordado que España sea sede de la próxima cumbre en 2022, Sánchez ha explicado que han hablado de “reforzar lazos militares” y también sobre América Latina.

Como ya hiciera la semana pasada, ha ensalzado la “agenda progresista” iniciada por Biden desde su llegada a la Casa Blanca y ha asegurado que tras esta “primera toma de contacto” han acordado “continuar colaborando, trabajando y seguir en contacto”.