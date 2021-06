¿Qué es la muerte dulce, el método que podría haber utilizado Tomás Gimeno para quitarse la vida?

El buque oceanográfico Ángeles Alvariño sigue con sus labores de búsqueda en las costas de Tenerife, tratando de hallar algún rastro de Tomás Gimeno, el padre de Anna y Olivia y presunto autor de la desaparición y muerte de ambas, y de Anna, la hermana más pequeña de 1 año de edad, tras encontrar dos semanas atrás el cuerpo sin vida de Olivia en el fondo del mar.

El buque oceanográfico está realizando estas labores frente a la bocana del puerto de Santa Cruz, donde fue localizado el cadáver de Olivia y donde se halló en el día de ayer dos pequeñas botellas de oxígeno para bucear pertenecientes a Tomás Gimeno, las cuales fueron encontradas a 1.500 metros de profundidad y a unas cinco millas de la costa tinerfeña.

Tras este hallazgo, las hipótesis que manejan los investigadores de la Guardia Civil apuntan a que Tomás podría haber usado estas dos botellas para quitarse la vida, pues contienen oxígeno puro que al ser inhalado termina produciendo lo que se conoce como muerte dulce.

¿Qué es la muerte dulce?

Se denomina muerte dulce al fallecimiento tras la inhalación de monóxido de carbono (CO) en la que la víctima no sufre y siente una sensación de adormecimiento. Esto ocurre porque, al inhalar el gas, no llega el suficiente oxígeno al cerebro, al mismo tiempo que el ritmo cardiaco disminuye y se para el corazón.

Este tipo de fallecimientos ocurre habitualmente por la mala combustión de una chimenea, un brasero o una estufa, que generan este gas y paralizan a la víctima, que en muchos casos no se percata de lo que está ocurriendo.

No obstante, dado que las minibotellas estaban llenas de oxígeno puro, surgen algunas incógnitas. El periodista Dani Montero explicó en el programa ‘Cuatro al Día’, en la tarde de ayer, que estas botellas “se utilizan, por lo general, para revisiones de barcos, para alguna cosa muy liviana, pero nunca para inmersiones”: “El oxígeno puro se utiliza en buceos muy técnicos para, lo que se llama, acortar una descompresión”, explica.

“Si te estás metiendo en el cuerpo oxígeno puro, el intercambio de nitrógeno es muchísimo menor, con lo cual esa deco (descompresión) que tienes que hacer es menor. Aunque estemos acostumbrados a explicar que lo perjudicial es el nitrógeno, realmente, lo que es letal es el oxígeno…, pero lejos de la muerte dulce. La muerte por oxígeno es una muerte horrible, es de todo menos dulce”, añade.