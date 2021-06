Qué han dicho los expresidentes vivos sobre los indultos

La concesión de los indultos a los condenados por los actos de octubre de 2017 es una de las noticias políticas más transcendentales de la legislatura. Con el rechazo de la mayoría de los españoles, según las encuestas publicadas, ya que la población considera que ha utilizado la medida de gracia para garantizar la continuidad de la legislatura, la decisión también está repercutiendo en el apoyo a los socialistas. Así, según la encuesta de NC Report para LA RAZÓN, el Gobierno acusa el desgaste y solo en un mes se deja tres diputados mientras que el PP afianza su mayoría absoluta con Vox y Podemos se desangra sin la figura de Iglesias.

Como no podía ser de otra manera, casi toda la sociedad se ha pronunciado sobre la medida. Desde los empresarios catalanes, con las polémicas declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, hasta recientemente la Conferencia Episcopal.

También la mayoría de lo ex presidentes vivos se han referido. Todo menos, uno. A continuación, repasamos lo que han dicho cada uno de ellos.

Felipe González

El ex presidente socialista ha sido muy crítico con la medida, si bien es cierto que ha moderado sus palabras a medida que se acercaba el día que el Consejo de Ministros dio luz verde a la decisión. Fue durante una entrevista en el programa “El Hormiguero” cuando habló claramente sobre ellos. “En estas condiciones yo no haría el indulto”, dijo. “En el tema catalán yo creo que había que haber hecho política antes de llegar a los jueces. Y no creo que los presos tengan que arrepentirse. Pero sí asumir las leyes”, subrayó el pasado mes de mayo.

Posteriormente, justo un día antes de que se concediera la medida de gracia señaló que “hay algunas decisiones que llevan a callejones difíciles y estrechos, con salidas complicadas si no se tiene claro cuáles son los marcos de convivencia que hay que respetar”. Lo señaló durante el acto de homenaje y entrega del Premio Rojana Alfredo Pérez Rubalcaba, que organiza su Fundación Felipe González.

José María Aznar

El popular ha sido uno de los más críticos con la decisión. “Son días para apuntar, para tener en la cabeza y no olvidar, pero es que aquí hubo un golpe de Estado y hay una sentencia del Tribunal Supremo”, señaló durante la clausura del curso del “Aula de Liderazgo” del Instituto Atlántico de Gobierno y la Universidad Francisco de Vitoria.

Aznar diferenció estos indultos con las distintas medidas de gracias que otros gobiernos han concedido, asegurando que “todos los indultos son diferentes” y subrayado que en esta ocasión se ha concedido la medida de gracia a “unos señores que están diciendo que van a repetir el golpe de Estado”.

José Luis Rodríguez Zapatero

El socialista, a diferencia de Gonzáles defiende rotundamente esta medida. En el mes de mayo aseguró que Pedro Sánchez debería indultar a los independentistas condenados por el procés aunque sea “difícil” y le acusen de “traición a España”, porque también lo fueron otras “decisiones importantes” que él tuvo que tomar cuando gobernaba, como la ley del matrimonio homosexual o la negociación con ETA

Además en una entrevista este fin de semana en el diario LA RAZÓN, el socialista señaló que “hay alternativas creativas para recuperar partes del Estatut que anuló el TC”.

Mariano Rajoy

De todos los expresidente en activo, el popular es quien menos habla sobre la actualidad política. De hecho, desde que salió de la Moncloa como consecuencia de una moción de censura, ha aparecido poco en medios de comunicación. En este sentido, casi una semana después de que se hayan aprobado, el gallego todavía no se ha pronunciado sobre la medida.