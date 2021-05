Felipe González en “El Hormiguero”: “Yo no haría indultos en estas circunstancias”

Cuando se cumplen 25 años de que Felipe González dejó la presidencia del Gobierno de España. En este tiempo siempre se ha mantenido en la actualidad por sus opiniones sobre temas de actualidad que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez o sobre el PSOE. Pablo Motos aprovechó la visita para que hablara de su podcast “Sintonías infrecuentes”, de la pandemia, de su salida del gobierno y de Pedro Sánchez.

Visita muy filosófica la del ex presidente González y bromeó sobre su moreno, que o era de viajar: “Un cuarto de hora al sol y ya me pongo moreno. La naturaleza te transforma”. “¿De cero a Rajoy cuánto caminas?”, le preguntó Motos. “Tengo un reloj que me dice los pasos y es un agobio”. Habló de todo y durante mucho rato. Motos quiso saber cómo fue el “día después” de que dejara la presidencia y que sintió. “Me sentí liberado. Recibí una llamada de Uruguay, del presidente Sanguinetti. Primero llamé a Aznar, estaban exigiendo los datos de las máquinas tal cual, estaba muy inquieto y a las 9:15, nosotros teníamos un modelo: le dije has ganado, por poco, pero has ganado”.

“Siempre que dices algo la gente interpreta”, le interpeló Motos hablando de su podcast “Sintonías infrecuentes” en las que confesó el presentador que cuando en el primer capítulo se habló de liderazgo político “cuando dijiste: «cuando todo está mal aparece un tío que dice que todo está bien y que el futuro es cojonudo» y todo el mundo pensó que hablabas de Pedro Sánchez”. Reconoció con humor González que se disculpó “por no haberme acordado de él” en ese momento.

Insistió Pablo Motos sobe porqué todo el mundo pensó que hablaba del presidente del Gobierno.” Pues no lo sé, puede que estéis obsesionados”, contestó aplaudido por el público.

Momento de hablar de las palabras de Adriana Lastra, sobe que los políticos de más edad deberían dejar paso y no meterse en asuntos de política actual: “Pregúnteselo a Biden. El compromiso, el talento, la capacidad de hacer un trabajo y de un proyecto de país, no tiene edad, nosotros cometimos errores. Una de las que no supimos hacer es la transición generacional, yo llegué con 40 y salí con 54″.

Llegó el momento de hablar del PSOE y si de si se sentí representado por el de Sánchez: “Yo soy del PSOE pase lo que pase. Me siento huérfano de representación, no solo en referencia al Partido Socialista. Busco alguien que yo pueda aplaudir. Mi problema no es si es o no de mi tribu, de mi cuerda, de mi bloque. Me horroriza la política de bloques.. ”

Sobre su última llamada con Pedro Sánchez data de la moción de censura de Rajoy. González explicó que siempre habla en nombre propio y no “interfiero”, pero si “necesitan saber qué opino, estoy disponible”.

Pablo Motos quiso saber su opinión sobre los indultos y le recordó las palabras de Pedro Sánchez sobre “concordia y negarse es venganza y revancha”. En ese momento González le corrigió, “dijo algo más, inmediatamente añadió en el marco de la Constitución y del ordenamiento jurídico”, y optó por una respuesta sencilla sobre los indultos: “Yo no haría el indulto en estas condiciones. La ley del indulto es del S XIX. Habla del arrepentimiento. Una palabra anticuada dentro de nuestra cultura. Si quieres que te perdonen te tienes que arrepentir”.

Aprovechó el político para defender la carta Magna. “Usted vive en una democracia bastante madura que tiene características que la gente olvida como que es no militante. La Constitución Española no declara enemigos. Ahora, significa que admite posiciones ideológicas contra la Constitución. Tiene derecho a cambiarla, intentarla romper a la fuerza no tiene derecho”.

Fue muy duro contra las decisiones políticas que esperan a los dictámenes judiciales tras la decisión del TS sobre los indultos y criticó “la manía en España de meterse debajo de las togas. Esta politización de la justicia, o mejor, esta judializacion de la política..” Y también cargó contra la “satanización del artículo 155 y del Estado de Alarma. Yo hice la Ley del 86. No era adivino y no contemplaba la pandemia, si un contagio de sarna o un brote de tuberculosis. Había familias infectadas, pero no se cerraba un pueblo”.