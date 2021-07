La Audiencia acerca al banquillo a “Josu Ternera” por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza

La Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento de José Antonio Urrutikoetxea, “Josu Ternera”, por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en 1987 en el que fueron asesinadas once personas, entre ellas seis niños. La sección tercera de la Sala de lo Penal rechaza así el recurso de apelación de la defensa del ex dirigente de ETA y avala la decisión del juez Ismael Moreno, descartando que se hayan vulnerado derechos fundamentales del ex jefe de la banda terrorista.

Como hizo en su día el instructor al desestimar el recurso de reforma contra el auto de procesamiento, la Sala sostiene que esa resolución contiene una exposición detallada de los hechos que se imputan a “Josu Ternera”, que según un informe de la Guardia Civil de 2001 dio la orden de atentar como integrante en esas fechas de la dirección de ETA.

Los magistrados consideran que los indicios existentes contra el ex dirigente terrorista son suficientes para procesarle, como mantenían tanto la Fiscalía como el resto de las acusaciones: la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y la representación de varias víctimas. en todo caso, precisa la Sala, será en el juicio cuando el tribunal enjuiciador determinará si esos indicios bastan para sustentar una posible condena.

La Audiencia precisa por tanto que no es éste el momento de “efectuar pronunciamiento” sobre las acusaciones que se le imputan ni en relación a los pruebas que se esgrimen contra él y remite a la defensa de “Josu Ternera” a proponer las pruebas que considere oportunas en la vista oral “sobre la insuficiencia de elementos incriminatorios bastantes contra el procesado”.

Cuestionó la imparcialidad de la Guardia Civil

La defensa del ex dirigente etarra cuestionó el informe de la Guardia Civil en el que se sustenta su procesamiento y puso en duda la imparcialidad de la Guardia Civil al investigar unos hechos en los que las víctimas eran “miembros de dicho cuerpo policial o familiares”. Además, puso sobre la mesa la sentencia por la que se condenó por el atentado al también ex miembro de la dirección de ETA Francisco Mujika Garmendia, “Pakito”, en la que según recalcó su abogado, Gonzalo Boye, “se establece que fue él quien ordenó el atentado”, y no Urrutikoetxea.

Pero las acusaciones rebatieron ese argumento y precisaron que ese fallo se refería solo a la responsabilidad penal de “Pakito”, por lo que no entienden que no puede condicionar el enjuiciamiento de otras personas ante la aparición de nuevos indicios. Al mismo tiempo, recordaron que en la sentencia por la que fueron condenados miembros del “comando Argala” por estos hechos se estipula que la orden partió de “personas de la cúpula” sin identificar.

El auto de procesamiento también tuvo en cuenta las declaraciones del etarra arrepentido Juan Manuel Soares Gamboa y de los ex integrantes de ETA Juan José Rego Vidal -condenado por intentar atentar contra Don Juan Carlos en Mallorca- y Elena Beloki. Rego Vidal fue el más categórico al afirmar que en las fechas del atentado Urrutikoetxea controlaba la banda terrorista “de manera absoluta”, aunque la defensa de “Josu Ternera” considera que se refería al “aparato político” y no al “militar”.

Francia avala su entrega por tres causas

Hasta el momento, la Justicia francesa solo ha denegado la entrega por una de las cuatro causas por las que España reclama a “Josu Ternera”, en libertad con control telemática en París a la espera de que se tramiten esas peticiones: la investigación por un delito de lesa humanidad por su supuesta responsabilidad en los crímenes cometidos por la banda terrorista cuando era uno de los jefes de ETA.

Sin embargo, si ha autorizado ya su repatriación para que sea juzgado por el atentado contra la casa cuartel y en relación a la investigación sobre la financiación de ETA a través de las “herriko tabernas” (locales sociales de la ilega‭lizada Batasuna).

También lo hizo respecto al asesinato de un directivo de Michelín en 1980 en Vitoria, pero esta decisión está todavía sin ratificar por la Corte de Casación gala, aunque la defensa de “Josu Ternera” se guarda una última baza: la reciente decisión del juez Santiago Pedraz de anular su procesamiento por este atentado (una decisión que sin embargo no es firme todavía).