El perito de Fernández Díaz apunta que los mensajes que incriminan al exministro en “Kitchen” están manipulados

El perito informático Javier Rubio Alamillo, testigo propuesto por la defensa del ex ministro Jorge Fernández Díaz, ha ratificado que los SMS que el ex número dos de Interior Francisco Martínez asegura que le envió informando de la “Operación Kitchen” podrían estar manipulados, ya que eran pantallazos que el ex secretario de Estado remitió a los notarios, que hicieron sendas actas con ellos, según informan a LA RAZÓN fuentes presentes en su declaración.

Asimismo, este ingeniero ha asegurado al instructor que técnicamente no se puede certificar que un SMS ha sido enviado, por lo que ha considerado que los mensajes en los que supuestamente Fernández Díaz informaba a su ‘número dos’ del espionaje a Luis Bárcenas no sirven como pruebas porque han podido ser manipulados.

Rubio Alamillo analizó las actas notariales con las que el ex secretario de Estado de Seguridad protocolizó sus supuestos SMS con el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, los que demostrarían que estaba al corriente de la ‘Operación Kitchen’. Sin embargo, Fernández Díaz lo ha negado en numerosas ocasiones.

Un volcado del teléfono

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 había citado al informático para que ahondara en el informe que elaboró a petición de Fernández Díaz sobre las dos actas notariales, en el que señala que los mensajes reflejados en las mismas podrían haber sido manipulados.

Según fuentes jurídicas consultadas Rubio Alamillo ha revelado que, además de dicho ‘dossier’, Fernández Díaz le encargó que hiciera un volcado del contenido de un teléfono móvil.

Por eso, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha requerido al perito que entregue el volcado que hizo de un teléfono móvil de Fernández Díaz, según informa Europa Press.

No era ya ministro

Este dato ha centrado la atención de los allí presentes, juez, fiscal y partes, que le han insistido para determinar de qué teléfono móvil se trataba, aunque solo ha logrado precisar -indican las mismas fuentes- que no es el terminal que tenía cuando era ministro de Interior y se habría desarrollado la “Kitchen”.

El Ministerio Público ha solicitado en la misma declaración que entregue dicho volcado en 24 horas, a lo que Rubio Alamillo habría contestado que no es posible en tan poco tiempo. El juez ha accedido a la petición del fiscal, pero dando un plazo mayor al perito informático, de acuerdo con las fuentes consultadas.