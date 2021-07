Yolanda Díaz habló con Pablo Iglesias el mismo sábado que se produjo la crisis de Gobierno

Las conversaciones para la remodelación del Gobierno se llevaron a cabo en silencio y tan solo conocían de su contenido el núcleo duro de los líderes de PSOE y de Unidas Podemos. Desde un principio la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz expuso al presidente del Gobierno que no estaba dispuesta a perder ningún ministro morado en la crisis de Gobierno. Una decisión que Pedro Sánchez respetó y así lo ha valorado hoy la vicepresidenta, y que finalmente se saldó con la salida de siete ministros socialistas de Moncloa.

Si bien los cambios que iba a acometer el presidente del Gobierno no fueron comunicados a Unidas Podemos hasta la última semana, cuando Sánchez ya tenía diseñada la nueva arquitectura del Consejo de Ministros, una de las primeras personas en conocer los cambios definitivos, por boca de la vicepresidenta segunda, fue el ex vicepresidente segundo y hasta mayo líder de Podemos, Pablo Iglesias. Según ha revelado la propia Yolanda Díaz en una entrevista en “La Hora de la 1″, ambos conversaron sobre los cambios del Gobierno el mismo sábado en el que se dio a conocer la remodelación del Ejecutivo. “La última vez que hablé con Pablo Iglesias, y me va a matar Pablo, fue el sábado. Y sí, hablamos del cambio de Gobierno”, ha confirmado la vicepresidenta dejando claro que no iba a comentar más detalles sobre la conversación que ambos mantuvieron. “Aquí lo dejo”, zanjó.

La vicepresidenta aseguró que en el Gobierno existe una buena coordinación con el PSOE y que “sigue hablando a diario con el presidente del Gobierno”. Sobre los cambios del Ejecutivo aseguró que “estuvimos en todo momento coordinados”. En cuanto a la posibilidad de abrir el melón de un posible relevo de ministros morados o cambios aseguró que “los tiempos los vamos a dirimir en cada momento en el espacio al que represento”, pero recordó que el nombramiento o cese de ministros es un privilegio que ostenta el presidente del Ejecutivo, aunque precisó que “hay un acuerdo de Gobierno” entre ambos partidos y que, de momento, “se está respetando”.

Ante las preguntas de los periodistas sobre si los cambios en el Ejecutivo, con el ascenso de Nadia Calviño a vicepresidenta primera puede entenderse como un contrapeso al poder de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz lo ha descartado y ha asegurado que la correlación de fuerzas permanece igual. De hecho, ha señalado que en el área económica, “todo sigue igual”, pero que la cuota morada seguirá “discrepando” con Calviño sobre temas banderas para Unidas Podemos como el Salario Mínimo Interprofesional. “Está claro que vamos a discutir sobre la actuación económica porque hay opiniones diferentes en el Gobierno”.