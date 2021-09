Las víctimas exigen el fin de los actos de homenaje a los etarras

En Madrid, San Sebastián, Zaragoza y Granada... los homenajes a las víctimas del terrorismo de ETA se celebran en todo el país como repulsa al acto convocado por la red de apoyo de los presos de ETA, Sare, que organizó un concentración en apoyo al sanguinario etarra Henri Parto, con 40 muertos a sus espaldas, y que fue sustituida in extremis por un acto en contra de la cadena perpetua, una pena que no existe en nuestro país.

Durante su acto en Madrid, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado el cambio en la política penitenciaria de manos de Marlaska y ha criticado que las instituciones permitan homenajes como el de Parot a que “la izquierda abertzale ha sido aupada por Sánchez a la dirección de este Estado”. No en vano, en lo que va de año, se han celebrado dos homenajes a etarras cada semana, pese a que la ley de enaltecimiento del terrorismo lo prohíbe.

En este sentido, a AVT ha recordado a las víctimas de Parot y ha criticado que se vayan a llevar a cabo concentraciones “en contra de la cadena perpetua” y han recalcado que están “hartos” de denunciar este tipo de actos y que “ni los tribunales ni las delegaciones de Gobierno las prohíban”. “Una sociedad sana no puede permitir que los terroristas sean homenajeados como héroes”, han subrayado , al tiempo que han insistido en que lo que “de verdad” buscan con este tipo de homenajes es la puesta en libertad “antes de tiempo” de los presos etarras “justificando todos y cada uno de sus delitos”. “Las víctimas no merecemos que se nos humille y se pise nuestra dignidad”.

Críticas de los partidos

En el acto que se ha celebrado en el Monumento a las víctimas del terrorismo en la madrileña Plaza de la República Dominicana, ha contado con el apoyo de los partidos políticos que han acudido hasta allí para mostrar su rechazo al blanqueamiento de ETA que está llevando a cabo el gobierno de Pedro Sánchez. Allí, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha señalado que es “una vergüenza” que el homenaje al preso de ETA Henri Parot no se haya desconvocado por la acción del Gobierno Central ni del Gobierno del País Vasco, sino por la sociedad civil. “Los votos de EH Bildu son fundamentales para sostener a Pedro Sánchez en el poder, ha sido la sociedad civil, es una vergüenza que no haya sido el Gobierno Central ni el Gobierno del País Vasco”, ha criticado Bal.