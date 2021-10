Así justificó Laya por qué no identificó a la “X” del “caso ghali”: “Sería como desnudar una parte muy seria de nuestra política exterior”.

La ex ministra de Exteriores Arancha González Laya se escudó ante el titular del juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, en la ley de secretos oficiales para no desvelar quien dio la orden de entrada al líder del Frente Polisario en España el pasado abril. En su declaración ante el juez, la pasada semana, aseguró que “se hizo con discreción” porque este caso involucraba a “dos vecinos” con “aristas políticas” (Argelia y Marruecos) a la par que reiteró su “necesidad” de guardar “el deber de reserva” para “no exponer” la manera en la que España, en el ejercicio de su soberanía, toma sus decisiones”. Ante las preguntas insistentes del juez instructor, la ex ministra aseguró que revelar esos datos, “sería tanto como desnudar una parte muy seria de nuestra política exterior.

Así fueron los momentos más tensos de la declaración de la ex ministra ante el juez Rafael Lasala

-Juez: “¿El cauce cuál era? ¿Comunicarlo a quién?”

-Laya: Pues Señoría tengo que volver a reiterar la necesidad para mí de guardar el deber de reserva y de no exponer la manera en que España, en el ejercicio de su soberanía, toma sus decisiones políticas. Sería tanto como desnudar una parte muy seria de nuestra política exterior y entraría en conflicto con el deber de reserva que yo necesito respetar”.

-Juez: “Pero en este procedimiento el aspecto político no se cuestiona para nada. El Gobierno es libre de decir quien entra y quien no. Es el cómo. Hay un control de pasaportes, esto es el aspecto administrativo. La cuestión no es si le vamos a asistir o no, sino si le vamos a permitir la entrada sin controlarlo. ¿Eso también se adoptó por usted?

-Laya: “Vamos a ver , puesto que quiere centrar su pregunta en la cuestión de la entrada de esta persona en nuestro país, quiero poner de relieve lo excepcional de la entrada motivada por cuatro factores. Por un lado la petición llega de un país tercero (Argelia). Se trata de una persona gravemente enferma, que tiene el derecho a una protección específica de su privacidad. En tercer lugar, no es una persona cualquiera, tiene un perfil político. Y en cuarto lugar tenemos dos vecinos (Marruecos y Argelia) para los cuales la relación entre ellos tiene unas aristas políticas. Todo ello hace que se intente tratar esta cuestión con discreción, pero discreción no es arbitrariedad, no es ilegalidad, desde luego, no es ocultamiento”.

Ghali no ha sido el primero del Frente Polisario en ser atendido

En otro momento de la vista la ex ministra desvela al juez que ha habido “casos anteriores” de personas cercanas a Brahim Ghali y personas miembros del Frente Polisario” que “han sido acogidas en España también para tratarse enfermedades” y precisó incluso que “algunas de ellas han fallecido”.

-Juez: “¿Era realmente un caso humanitario o estratégica por la razón que fuese?. Por que causas humanitarias hay muchas. Hay millones de personas muriéndose...”

-Laya: “Esta no es la única cuestión humanitaria que he tenido q tratar en mi año y medio como ministra de exteriores. Ni la única cuestión humanitaria que gobiernos y ministros anteriores trataron. Es frecuente que España, que es conocida internacionalmente, por su actitud en cuestiones humanitarias sea llamada a hacerlo. Ha habido casos anteriores de personas cercanas a Brahim Ghali y personas miembros del Frente Polisario que han sido acogidas en España también para tratarse enfermedades y algunas de ellas han fallecido”. “Es cierto que es un poco más excepcional que sea un país tercero el que pida esa ayuda humanitaria para un ciudadano. Eso es más excepcional, pero no es probablemente ni la primera ni la última vez”.

Pasaporte sin verificar

En otro momento de la vista, Laya confirmó que desde Argelia le avisaron de que Ghali portaba un pasaporte diplomático argelino y que no se le verificó. La ex ministra aseguró que los acuerdos bilaterales entre España y Argelia “eximen de visados a la personas que tienen pasaporte diplomático”. Según relató ante el juez “a nosotros se nos dice que esta persona viene con pasaporte diplomático argelino”, explicó la ministra, que aseguró también que venía acompañado de su hijo, “que tiene un pasaporte de residencia en España”. Sin embargo, la Brigada de Información de la policía ha informado al juez Lasala de que el permiso de residencia del hijo de Ghali fue expedido el 23 de abril, cinco días después de su llegada a España.

Recibe una llamada de una autoridad argelina

Laya también puso sobre la mesa que el código de fronteras de Schengen permite eximir de los controles ordinarios de fronteras por razones humanitarias. “En este caso, habiéndose anunciado quién iba a venir y con el código de Schengen en la mano, de buena fe le digo, señoría, nosotros entendimos que su entrada podía tener lugar como tuvo lugar, es decir, sin que se controlase el documento de acceso”, indicó.

-Juez: “Cuando fue la primera noticia que tuvo de que alguien desde Argelia tenía interés de que viniera Ghali”.

-Laya: “Recibo la llamada de una autoridad argelina que me expresa una petición concreta. Que España pueda acoger por razones humanitarias a Ghali, que estaba muy enfermo de coronavirus”.

-El juez quiere saber quién llamó a la ministra desde Argelia y si no tuvo un contacto previo con nadie más del gobierno español. Ante ello, Laya le responde que “me cuesta explicar si las autoridades argelinas habían tenido contactos anteriores” y prefiere hablar del contacto que tuvo con ella la autoridad argelina. El juez la interpela para conocer el nombre de dicha autoridad, a lo que la ministra se niega ateniéndose a la ley de secretos oficiales.

-Juez: “¿Posteriormente no supo si usted había sido la primera en saberlo?”

-Laya: “No, lo desconozco”.

-Juez. “Esta autoridad argelina... sabemos qué autoridad era?”

-Laya: Entender usted que la ley de secretos oficiales, según acordó el consejo de ministros de 2010, habla expresamente de cuestiones humanitarias y de contactos que el gobierno tenga con países terceros como materia reservada. Yo quisiera acogerme a ese deber de reserva para no identificar a quien se puso en contacto conmigo.