Casado defiende su enmienda a la totalidad de los Presupuestos y avisa a Sánchez de que “nacen muertos”

El Congreso de los Diputados ha asistido hoy a la primera jornada del debate parlamentario sobre las enmiendas a la totalidad al proyecto de los Presupuestos Generales del Estado, donde el Gobierno ha hecho un discurso triunfalista sobre las cuentas públicas que ha alumbrado en el seno de Moncloa y en las que ha defendido que suponen un “antídoto” frente al populismo y que destacan por la “prudencia” en cuanto a las previsiones de crecimientos. Unas cuentas que el Gobierno asume que son las últimas de esta legislatura, como ya desveló este diario, ante la constante tensión con sus principales socios.

Un debate que culminará mañana jueves y que el Ejecutivo de coalición sorteará gracias a los acuerdos parlamentarios con ERC, Bildu y PNV. Así, a pesar de las enmiendas a la totalidad del PP, Vox, Cs, Junts, la CUP, Foro y Coalición Canarias, las cuentas públicas serán aprobadas, con toda probabilidad en el último pleno de diciembre.

Un debate que ha estado protagonizado por la defensa de los Presupuestos por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que ha tildado que son las cuentas de la “recuperación” frente a las críticas de PP, Vox y Ciudadanos. La titular del Gobierno ha presumido en una larga jornada presupuestaria que el proyecto acordado entre PSOE y Unidas Podemos suponen un “antídoto ante el populismo de aquellos que defienden soluciones fáciles para problemas complejos”.

A juicio del Gobierno, que ha sacado pecho de que las cuentas llegaran sin las enmiendas a la totalidad de sus socios, el proyecto “expresan las prioridades de un gobierno de progreso que quiere lo mejor para este país”. Entre guiños a sus socios parlamentarios ha tendido la mano al Parlamento para “generar acuerdos” con el fin de que “esta ingente cantidad de recursos llegue a todo el territorio, a los autónomos, a las pymes y trabajadores”, ha recalcado. Buena parte del discurso de la ministra ha estado dedicado a la defensa del sistema fiscal de las cuentas defendiendo que las previsiones de crecimiento de ingresos son “prudentes” sin someterse a una subida de impuestos y con este discurso ha aprovechado para cargar contra la bancada de la derecha “¿Dónde ésta el infierno fiscal del que habla la derecha?”, se ha preguntado.

Ante este discurso, Montero se ha encontrado con la contundencia y el rechazo total al proyecto de Presupuestos por parte del PP. El presidente del PP, Pablo Casado, ha defendido hoy su posición de enmienda a la totalidad del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado. Unas cuentas que, a su juicio, “nacen muertas” y son “falsas” y que, a juicio del líder de la oposición deberá su partido “arreglar la ruina” cuando llegue a Moncloa. Casado ha acusado al Gobierno de presentar unas cuentas “desfasadas” y “radicales” y ha pedido al presidente del Gobierno hacer “reformas estructurales” así como “no dilapidar” los PGE, que a su juicio supone “comprar el voto” de sus socios. Así, ha pedido que devuelvan los Presupuestos al “corral” porque no se pueden “ni lidiar”. “Nacen muertos, son papel mojado y una tomadura de pelo al estar desfasados”. “Son hipócritas, falsos, insensibles, radicales y ruinosos. A tiempo están de retirarlos”, ha cargado Casado.

“Un presidente ausente”

Casado ha advertido a Sánchez que irá a Bruselas si no hace público en esta semana sus acuerdos sobre la condicionalidad de las ayudas europeas. “Señor ausente presidente del Gobierno, ¿por qué no publican el acuerdo del Gobierno de España con la Comisión Europea para saber la condicionalidad de la recepción de fondos? Si no lo hacen público esta semana, iremos al Parlamento europeo y a la Comisión Europea a exigir que se publique y lo haremos público para todos los españoles”, ha avisado. El primer partido de la oposición ha calificado las cuentas públicas del Gobierno como “un bodrio presupuestario”, a la par que “ruinosas” y ha cargado contra un Pedro Sánchez -ya ausente- al que ha pedido que “deje de mentir” porque, dice “Sánchez no va a poder mantener su doble discurso, una cosa en Bruselas y otra en España”.

El presidente del PP ha reiterado que las propuestas del PP pasan por aumentar la competitividad, bajar impuestos, aprobar una reforma energética y racionalizar el sector público, entre otras y ha reprochado a Sánchez que todo su programa de gobierno se han basado en aprobar seis contrarreformas al PP,