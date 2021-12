Enrique López defiende que no intermedió entre un abogado del PP y un amigo de Bárcenas

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha defendido este miércoles en la Comisión ‘Kitchen’ del Congreso que él no intermedió entre el abogado Jesús Santos -letrado del PP en algunos procesos judiciales- y el empresario Agustín de Diego, que era amigo del extesorero del partido Luis Bárcenas. López ha explicado que los presentó en el contexto de una relación de amistad con ambos, pero que nunca quiso saber de qué hablaban entre ellos ni por qué querían conocerse.

“El único motivo es que yo conozco a ambos y me piden que los ponga en contacto”, ha respondido el consejero sobre los intereses que existieron detrás de esta presentación. La comparecencia de López en el marco de esta comisión buscaba esclarecer cómo se produjo este encuentro entre De Diego y Jesús Santos, mientras Bárcenas estaba en prisión y la Audiencia Nacional se encontraba en pleno proceso de investigación sobre el caso ‘Gürtel’ y la caja B del PP.

López, sin embargo, ha querido desvincular del todo este hecho de cualquier actividad relacionada con el PP. “Es un abogado privado, no es del Partido Popular [en referencia a Santos]. Son dos personas que tienen relación conmigo y el señor Agustín de Diego no está relacionado con la Gürtel, con lo cual no veo nada extraño en eso”, ha aseverado.

El diputado socialista Felipe Sicilia ha insistido en la posibilidad de que López hiciera de enlace entre ambos en su calidad de magistrado en la Audiencia Nacional, algo que el consejero ha negado con rotundidad. Ha admitido que les puso en contacto, sí, pero que en ningún momento “medió o intermedió” ya que eso implicaría que se buscaba una posibilidad de acuerdo, cuando no fue así.

“Solo me limité a ponerlos en contacto, yo no tenía interés ninguno en saber ni cuándo se veían, ni dónde se veían, ni por qué se veían”, ha remarcado. “Se trata de una persona con la que yo tenía una relación de cierta confianza y me pidió que le pusiera en contacto con el señor Santos”, explicó, sin dar detalles sobre cómo fue esta presentación porque pertenecen al “ámbito privado”.

Esta comparecencia se produce en el marco de la denominada Comisión ‘Kitchen’ que busca conocer cómo se organizó la supuesta operación policial para sustraer a Bárcenas documentos sensibles sobre la caja B del PP. Un proceso que está judicializado también en la Audiencia Nacional.

Ya en febrero, la defensa del extesorero del PP Luis Bárcenas indicó que la única intervención que tuvo el consejero de Justicia en los contactos mantenidos por el abogado a cargo de la causa de la formación política, Jesús Santos, y este empresario “enlace” del extesorero habría sido “presentar” a estas dos personas. El propio López manifestó entonces que no se le puede atribuir el término de “interlocutor” porque su actuación fue “meramente la de presentar, a través de un buen amigo (Don Agustín), a un letrado cercano al Partido Popular”.

Al margen de esta intervención, también ha estado este miércoles el jefe de gabinete de la exministra Cospedal, José Luis Ortiz, quien ha preferido no contestar a las preguntas de los diputados y se ha remitido a su declaración en sede judicial. “Prefiere el silencio, prefiere callarse, prefiere mofarse de esta comisión para no correr el riesgo de que mañana parezca un audio en el que se demuestre que sus palabras hoy aquí eran mentira”, expresó el diputado socialista Sicilia.

Ortiz ya declaró en calidad de imputado ante el juez de la Audiencia Nacional y contradijo a Cospedal en el número de reuniones que ésta había tenido con el comisario José Manuel Villarejo en Génova. Ella dijo dos o tres y él entre ocho y diez encuentros. El magistrado a cargo del “caso Tándem” decidió, no obstante, eliminar la condición de imputado tanto a él como a Cospedal y a su marido el empresario Ignacio López Del Hierro. La Fiscalía Anticorrupción recurrió esta decisión (excepto la de Ortiz, que el Ministerio Fiscal acepta el archivo de su imputación) y está pendiente de que la Sala de lo Penal del órgano lo resuelva.

“Cuánto tendrá usted que temer para preferir el silencio a contestar a esta Comisión”, refirió Sicilia. Palabras que terminaron por enfadar al diputado del PP, Luis Santamaría, que mostró su indignación ante las “amenazas” que vio en estas palabras. “Yo creo que esta Comisión está llegando a un punto, presidenta, que no se puede tolerar. Vamos de cara a las sesiones más decisivas y si este va a ser el tono, el PP vendrá con otro tono”, indicó Santamaría. Este jueves declarará el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; el próximo 9 de diciembre lo hará la propia Cospedal; y, por último, el 13 cerrará la Comisión el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, antes de que los diputados presenten sus conclusiones.