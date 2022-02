“Cuando pase la pandemia, los policías volveremos a las calles para exigir la equiparación y que no se nos insulte”

El Gobierno social comunista de Pedro Sánchez parece haber tomado a las Fuerzas de Seguridad, a las que tanto debe, como algo prescindible a la hora de atender sus reivindicaciones, algunas de ellas provenientes de promesas incumplidas, como las de la equiparación salarial. Por el contrario, se dedica a proyectar reformas y crear comisiones, auténticamente insultantes, que ponen en cuestión la actuación de las Fuerzas de Seguridad. Cuando protestan, prometen y, cuando no, se olvidan de ellas salvo para esas reformas que sólo tienen como fin, según todos los indicios, contentar a los socios de Podemos.

Se presenta un nuevo Plan Antiterrorista, en el que se ofrecen como novedades asuntos que ya están en marcha (recuérdese quién hizo la investigación y las diligencias del 17-A en Cataluña: los Mossos); se crean comisiones, se dan balances, pero del dinero de los salarios, nada de nada; y. para colmo, la desconfianza que se transmite hacia los agentes que, a este paso, terminarán convirtiéndose en “los malos”.

LA RAZÓN ha preguntado al secretario general de JUPOL, Aaron Rivero, un agente de Valladolid de 37 años.

-Son muchos los frentes abiertos en el seno de la Policía Nacional, salarios, Ley de Seguridad Ciudadana, ataques a la imagen policial...

– Desde JUPOL, nuestro principal objetivo es alcanzar la Equiparación Salarial de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con las policías autonómicas. Nacimos de JUSAPOL y esa hermandad entre policías y guardias civiles, entre JUPOL y JUCIL no se puede romper y tiene un objetivo claro, la equiparación salarial real (…) Falta sobre todo voluntad política, necesitamos que los políticos cumplan con la promesa que nos hicieron y que afronten la equiparación salarial de verdad, sin usar a la Policía nacional y a la Guardia Civil como arma arrojadiza. A día de hoy la nómina de un Mosso y de un Policía Nacional o un Guardia Civil sigue siendo diferente, pero no solo la nómina (…) el sueldo mensual, las pagas extraordinarias, la asistencia a juicios, las horas extraordinarias y la segunda actividad o jubilación anticipada. Tanto Mossos d’Esquadra, como los Ertzainas o los policías locales tienen su jubilación a los 59 años sin pérdida de poder adquisitivo. Una situación que no se produce en la Policía Nacional y por la que debemos seguir luchando.

-¿Cuál es su opinión sobre las reformas que anuncia el Gobierno y la creación de una comisión para investigar supuestas torturas?

-Esta oficina es un insulto más a los policías, porque no solo se parte de la base de que se tortura si no que se está ninguneando al área de asuntos internos y de régimen disciplinario. Nuevamente vemos como se nos criminaliza y se abandona a los que han dado y continúan dando la vida por este país y el orden constitucional. Como ya se hizo con el veto a la ILP de JUSAPOL sobre la Equiparación Salarial, ahora lo hacen de nuevo, nos dan la espalda y vuelven a poner en duda nuestras intervenciones.

-Y sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana

-Nos surgen muchos problemas para la seguridad de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la de todos los ciudadanos. Es una reforma que afecta directamente a nuestra operatividad, que rebaja el principio de autoridad y que pone en riesgo la integridad física de nuestros agentes y de sus familias. Hemos aportado a esta reforma nuestros conocimientos técnicos basados en la operatividad diaria en la calle y en los estudios de nuestra área jurídica. La reforma propuesta por este Gobierno solo beneficia a los delincuentes y a los manifestantes violentos, y, por otro lado, no protege a los ciudadanos porque parte de la concepción de una policía corrupta y desfasada, percepción trasnochada e irreal ya que somos una de las instituciones más valoradas por la sociedad española, y muy respetada internacionalmente Deja a los pies de los caballos a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los que se les resta autoridad, se les quitan medios para poder frenar de forma efectiva los brotes de violencia y se les elimina el derecho a la intimidad, poniendo en riesgo su integridad y la de sus familias. No vamos a cejar en nuestro empeño de conseguir una reforma consensuada con los cuerpos policiales. La manifestación del 27 de noviembre en Madrid, demostró la unión de todos los cuerpos policiales y de los ciudadanos en contra de esta reforma. Ahora hemos hecho un alto en las acciones en la calle por la situación sanitaria, pero no vamos a dejar de reivindicar. Nuestra reivindicación es justa, no podemos tolerar que nos ninguneen de esta forma desde el Gobierno, que coarten nuestros derechos como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y no podemos permitir que se ponga en riesgo nuestra integridad física, la de nuestras familias y en extensión la de todos los ciudadanos.

-¿Cuándo la situación sanitaria del COVID-19 mejore se reanudarán otras reivindicaciones en las calles?

– Así es, nuestra máxima reivindicación es la Equiparación Salarial real. Los policías quieren conseguir ese objetivo y quieren salir a la calle para reivindicarlo (…) nunca vamos a abandonar esa lucha, seguiremos reclamando y reivindicando lo que es justo, lo hemos dicho siempre a igual trabajo, igual salario. No dejaremos de pelear por ello hasta que sea una realidad