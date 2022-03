Podemos pide al PSOE “estabilidad” en el Gobierno y no “una duda permanente” ante el giro en Marruecos

La coalición de Gobierno continúa enredada en la discrepancia. La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de enviar armas a Ucrania, aumentar el presupuesto en Defensa o, en último lugar, apoyar a Marruecos en su plan para el Sáhara han terminado por demostrar las dos almas de la alianza gubernamental y la dificultad, más que evidente ya, en cuanto a cerrar filas en el seno del Ejecutivo.

Ningún ministro de Podemos, ni la vicepresidenta, estaba informado del gesto de España con Marruecos. Y es por ello que en el cuartel general de Podemos muestran su rechazo contundente y pasan a cargar sin ambages contra el PSOE al que reprochan que este último paso no se encuentra ni en los programas electorales del PSOE, ni tampoco en el acuerdo de coalición firmado en 2019. De hecho piden al Ejecutivo “estabilidad” y no “una duda permanente sobre si el PSOE va a cumplir con el acuerdo de coalición”.

“Es un giro injustificable que supone un giro histórico de la posición de nuestro país frente a los mandatos de Naciones Unidas, los programas electorales del PSOE y al sentido del acuerdo de Gobierno”, ha cargado la portavoz Isa Serra.

En el partido llega incluso a tachar la decisión del PSOE de ilegítima. “No entendemos con que legitimidad se pueden defender los derechos fundamentales del pueblo ucraniano mientras se entregan los derechos del pueblo saharaui”.

Ante la posibilidad de que Podemos pueda abandonar el Gobierno por las continuas discrepancias, en Podemos son claros, no son ellos los que están incumpliendo con el acuerdo de gobierno, explican, a pesar de que en el pacto no hay ningún punto explícito en materia de política exterior de acción sobre el Sáhara. Entienden aún así que a pesar de que ello no esté reconocido en su acuerdo firmado, si va en contra del “sentido de este gobierno”. “La pregunta sobre la comodidad (en el Gobierno) la tiene que responder quienes no cumplen con el acuerdo de Gobierno. Las decisiones que ha tomado el PSOE son incomprensibles y muestran un acercamiento al PP”, analiza la portavoz.

A pesar de la posición del partido mayoritario en Moncloa sobre el Sáhara en Podemos no renuncian a convencer a su socio y aseguran que en los próximos días podrán presentarse iniciativas en el Congreso de los Diputados ante una decisión “errónea” e “injustificable”. Este mismo miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares comparecerá a petición propia en el Congreso de los Diputados para informar sobre el apoyo a Marruecos. A su vez, la mayoría de los grupos parlamentarios van a registrar una petición de comparecencia para que el propio Pedro Sánchez de explicaciones en el Pleno del Congreso, a la que en Podemos esperan no tener que apoyar, al entender que el propio presidente del Gobierno debería comparecer a petición propia.