La Fiscalía pide el archivo de la investigación sobre la financiación de Podemos por Venezuela

La Fiscalía de la Audiencia Nacional fija su postura definitiva en la investigación abierta a Podemos por la supuesta financiación del partido con dinero de Venezuela que señaló el exjefe de la inteligencia de ese país Hugo Carvajal (’El Pollo’). Cree que no hay caso y pide al juez Manuel García Castellón que archive la causa, según ha avanzado El Confiencial y confirman fuentes jurídicas a LA RAZÓN.

A mitad del pasado mes de marzo el magistrado, que mantiene la causa bajo secreto, pidió al Ministerio Público que se pronunciara sobre cómo avanzar en las pesquisas. Lo hizo porque la Sala de lo Penal acotó la investigación. Desde el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional se había pedido una serie de comprobaciones a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que pasaban por conocer la implicación de cuatro fundadores de la formación morada (Juan Carlos Monedero, Carolina Bescansa, Ariel Jerez y Jorge Lago) en los presuntos pagos de Venezuela.

La Fiscalía ya entonces opinó que esta orden a la UDEF era prospectiva y apeló a la Sala. Los magistrados le dieron la razón y el caso quedó herido de muerte. Sin los cotejos de la Policía poco margen de maniobra quedaba, pero García Castellón no quiso cerrarlo entonces e hizo dos cosas: preguntar a los fiscales qué se podía hacer entonces y tantear nuevos testigos protegidos que declararan sobre cómo se producían estos pagos. Hace meses ya testificaron dos, pero la lista que dio El Pollo de supuestos colaboradores que habían visto a Monedero en hoteles con maletines de dinero del régimen bolivariano era más larga, y los funcionarios del Juzgado han llamado a otro par de ellos para saber si están dispuestos a colaborar.

Ahora la Fiscalía dice que no hay caso. Un nuevo golpe a la causa que supone que si el juez quiere seguir adelante lo hará sin el apoyo del Ministerio Fiscal. No en vano, la Policía sí cree que el relato de Carvajal es sólido y así lo hizo constar en un informe que presentó el 4 de enero ante el instructor. La UDEF dio credibilidad a las relaciones entre Monedero y el viceministro de Cooperación de Venezuela, Ramón Gordils. El Pollo relató tres vías por las que fluía el dinero. La valija diplomática, por la que no pudieron seguir indagando porque el Ministerio de Exteriores contestó que en base a los convenios internacionales no se puede saber qué viaja por esta ruta. La segunda se trata de una serie de entramados societarios como VIU Comunicaciones y la tercera y última, directamente con viajes de los señalados a países del caribe para recoger el dinero.

En el auto de la Sala que frenó la investigación el ponente Carlos Fraile deja además claro la debilidad de las pesquisas porque la mayoría de los hechos relatados son anteriores al 2015, año en el que se introdujo en el Código Penal español la financiación irregular de partido. Solo hay un pago posterior hasta fecha que conste hasta ahora en la causa y es de 2017. Todo lo demás estaría prescrito. La pelota queda ahora en el tejado del instructor.