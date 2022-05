Es uno de los 150 españoles destacados del siglo XX. En 1991 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. A los diecisiete años se vinculó a Don Juan de Borbón y siempre ha mantenido una inalterable posición en favor de la Monarquía. Es el único de los 72 consejeros del Consejo Privado de Don Juan que continúa vivo. Su artículo «La Monarquía de todos», publicado en ABC en 1966, motivó el secuestro del periódico y le llevó un año al exilio.

Casi dos años de la marcha forzosa de Don Juan Carlos y tras su visita a España, reivindica su legado y cree que los antimonárquicos fracasaron en su estrategia.

¿Qué le parece el regreso de Don Juan Carlos a España?

Me parece razonable y normal.

¿Cree que su regreso debería haber sido más discreto?

No, yo creo que lo ha hecho correctamente y ha planeado muy bien lo que tenía que hacer: Ir a una prueba deportiva en la que él es excampeón y, después de eso, visitar, como es lógico, a su familia y atenerse un poco a las circunstancias exigidas por un Gobierno de Frente Popular. Según vaya haciendo más visitas, habrá menos expectación y, poco a poco, se irá produciendo una situación de normalidad. Aquí la clave está en que Don Juan Carlos se fue porque había unas acciones judiciales en su contra y esas causas han concluido exonerándole de cualquier indicio de delito. Y no se trata de una justicia de un país del Tercer Mundo: ha sido la justicia suiza, con un fiscal, Berzosa, un hombre situado muy a la izquierda y, por lo tanto, nada favorable a las posiciones de Don Juan Carlos. Después de dos años de una exhaustiva investigación concluyó que no había nada. Y a la Fiscalía española, al frente de la cual está Dolores Delgado, que no es precisamente una entusiasta del Rey padre, le ha ocurrido lo mismo.

¿Cree que algunos le han negado al Rey padre la presunción de inocencia?

Claro que lo creo. Ha sido vilmente calumniado, como hizo la Falange de Franco contra Don Juan, con insidias verdaderamente lamentables y terribles, que no respondían a ninguna realidad, pero que podían hacer pensar a la gente que era verdad, con cotilleos y chismes. Y luego, ninguno se ha molestado en pedir perdón, sino que siguen buscando las vueltas al asunto para no rectificar en su posición.

El periodista y miembro de la Real Academia Española, Luis María Anson. FOTO: Jesús G. Feria La Razon

¿Se dan las condiciones para que regrese a vivir a España?

El Rey padre está exento de cualquier acción de carácter penal y, en definitiva, tiene abierto el camino para regresar a España cuando quiera y como quiera. Yo creo que él, con mucha prudencia-porque la institución monárquica está por encima de las personas-, y muy de acuerdo con su hijo el Rey, ha trazado una fórmula política de funcionamiento que consiste en tener la residencia fuera y venir a España a determinados acontecimientos. Con todo lo ocurrido y con esa posición que él tiene, como la tenía su padre Don Juan, de servir a la institución y a la Corona, porque eso es servir a los españoles; durante un tiempo dilatado mantendrá la residencia fuera.

¿Entiende tanta expectación por su llegada?

Ha sido casi 40 años Rey de España, claro que hay una expectación enorme. A lo largo de esos años ha estado siempre al servicio de los intereses del pueblo, de ayudar donde hiciera falta y con su presencia ha honrado infinidad de sucesos. Tiene una aquiescencia enorme del pueblo español. Una vez que ha sido exonerado en los diversos procedimientos judiciales, era lógico que preparase una vuelta a España gradual, precisamente para no crear una excesiva repercusión.

¿Cree que Don Juan Carlos debería dar explicaciones por sus actividades, como defiende el Gobierno?

No, en absoluto. Las explicaciones son las que ha dado la justicia española y la suiza, exonerando al Rey padre del menor indicio. Por lo tanto, no tiene que dar ninguna explicación porque, cualquier explicación que diera, sería motivo de escandalera en los medios.

¿Ir contra Juan Carlos I es ir contra la Monarquía?

Se ha hecho una campaña que no iba contra Don Juan Carlos en realidad sino contra Don Felipe en la que se pretendía crearle una situación inviable, que defendiera a su padre, instalando así a la Monarquía en el debate político, cuando ésta tiene que ser una plataforma neutral sobre la que se solucionan los problemas de los españoles. Yo creo que Don Felipe ha estado muy bien aconsejado y ha sido muy inteligente al no envestir esa muleta manteniendo a la Monarquía en el papel de neutralidad que le exige la Constitución y que es lo conveniente para el pueblo español. Hay que aceptar que hay gente que no está de acuerdo con la Constitución y que defiende lo que piensan: un régimen republicano. Los que se han opuesto a Don Juan Carlos defienden la escisión de España con la independencia de Cataluña y País Vasco como primera providencia y un sistema jurídico y económico muy similar a la de la Cuba castrista, muy próximo al comunismo. Esta es la monarquía de todos, y ellos han hecho una defensa de sus ideas con mucha eficacia y han hecho mucho daño.

¿La visita del Rey padre puede perjudicar de alguna manera a Don Felipe?

No creo que la visita de Don Juan Carlos perjudique lo más mínimo a Don Felipe, al revés. Creo que, el ver a la Familia Real unida y entendiéndose entre ellos, es favorable. A los que perjudica la visita de Don Juan Carlos es a los independentistas, por eso reaccionan como reaccionan.

Ellos dicen que es un paso más para la República...

Sí, pero está muy bien que lo digan, pero es justamente lo contrario. En la Monarquía democrática hay que aceptar que haya gente que cree en un sistema distinto y en un sistema como el de Fidel Castro. Si me preguntas qué prefiero, si la República de Finlandia o la Monarquía de Arabia Saudí; pues claro que prefiero la de Finlandia. Cuando se plantean esas cosas pintorescas de República o Monarquía, depende de qué Monarquía y de qué República.

Con todo lo ocurrido, y durante un tiempo dilatado, el Rey padre mantendrá su residencia fuera

A Don Juan Carlos no se le ha permitido pernoctar en Zarzuela. ¿Qué le parece?

Creo que ahí hay una posición de un Gobierno de Frente Popular en el que la parte mayoritaria del Gobierno depende de la minoritaria y esa parte, está en contra de la Monarquía y en contra de Don Juan Carlos. El Palacio de la Zarzuela es la residencia oficial de la Jefatura del Estado, ahí tiene autoridad el Gobierno para decir si puede venir tal persona o no. La Zarzuela ha sido más de 60 años el domicilio de Juan Carlos I, donde ha transcurrido todo su reinado y, en consecuencia, parecería bastante lógico que pudiera seguir viviendo ahí. Pero depende del Gobierno que haya y de las circunstancias que haya.

El lunes irá a Zarzuela. ¿Será una reunión padre e hijo o Rey padre con Rey hijo?

A mí no me gusta entrar en esas cosas porque son todo especulaciones. Será un encuentro familiar. Don Felipe siempre ha adorado a su padre. Ha sido, además, 39 años su Rey, y por lo tanto, será un encuentro de cordialidad familiar.

¿Se recuperará el legado, hoy ensombrecido, del Rey padre?

No de forma inmediata, eso es muy complicado. Dentro de 200 años se hará un balance, como se hace de cualquier reinado. El reinado de Don Juan Carlos ha tenido un 95 por ciento de aspectos positivos y un 5 por ciento contrario. Si se analiza solo ese cinco por ciento el Rey padre quedaría muy mal; pero si analizas el balance, con rigor, se puede ver con perspectiva. Hoy los historiadores, no solo españoles, también extranjeros, consideran que Don Juan Carlos ha encarnado uno de los cuatro grandes reinados de la historia de España, junto al de Carlos I, Felipe II y Carlos III.

Se ha montado una campaña anti monárquica feroz y nadie ha pedido luego perdón

La Casa Real hizo público el patrimonio del Rey. ¿Cree que se debería haber hecho antes?

No tengo criterio sobre ello. Me ha parecido muy bien. Si el Rey ha decidido hacerlo en este momento, pues tendrá motivos e información de la carecemos. Yo, personalmente, no veo ninguna necesidad de hacerlo; pero seguramente él tiene una información que nosotros no tenemos.

¿Es necesaria una Ley de la Corona?

No, no veo que haya ninguna necesidad. Tenemos una Constitución que lleva más de 40 años funcionando estupendamente que necesitará en su día hacer algunas reformas. Ahora no es necesario porque el problema de la heredera al trono está resuelto y hoy son dos mujeres.

¿Ve a Doña Leonor reinando?

Sí, la veo dentro de muchos años porque me da la sensación de que Don Felipe se cuida mucho, goza de excelente salud y va a ser Rey de España muchísimos años. Me parece que a Doña Leonor la están preparando muy bien. Doña Letizia está desempeñando su papel de Reina de España a la perfección y de madre de la heredera. Me parece que será una bendición para España tener como Jefa del Estado a una mujer. Esa es una de las ventajas que tiene la Monarquía con la República.