La Fiscalía dice ahora que el pasaporte de Ghali no es falso si no lo certifica Argelia

El juez del «caso Ghali» da por acreditado que el líder del Frente Polisario usó un pasaporte falso cuando se registró en el hospital San Pedro de Logroño el 18 de abril del pasado año diga lo que diga Argelia. Así lo asegura el magistrado Rafael Lasala en la resolución en la que rechaza el recurso de la acusación popular que ejerce el letrado Antonio Urdiales contra su decisión de llamar como testigo, y no como imputado, al hijo de Brahim Ghali, Luali Brahim Sid el Mustafa, a quien una funcionaria del hospital (donde Ghali estuvo ingresado del 18 de abril al 1 de junio del pasado año enfermo de Covid) señaló, aunque con dudas, como la persona que registró al líder polisario con un pasaporte a nombre de Mohamed Benbatouche.

Un documento que, según ha trascendido durante la investigación judicial, fue expedido por Argelia el mismo día de la llegada de Ghali a suelo español (su avión aterrizó en la base aérea militar de Zaragoza).

El instructor rebate en esa resolución la opinión de la Fiscalía de que «no consta que el documento sea falso hasta que las autoridades argelinas lo verifiquen».

Para el magistrado –que está a la espera de la decisión de la Audiencia Provincial de Zaragoza para decidir si archiva la causa o lleva al banquillo por prevaricación a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya– en su declaración como testigo la encargada del servicio de admisión del centro hospitalario no ofreció «una certeza absoluta» de que fuera Luali Ibrahim quien aportara para el registro un pasaporte «que no correspondía con el enfermo», aunque según matiza «no es descartable» esa posibilidad dado que aseguró que «se le parecía». No obstante, recuerda que la testigo dio que la mascarilla «tapaba buena parte de su rostro», por lo que la identificación quedó en el aire.

Pendiente de la decisión de la Audiencia de Zaragoza

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza archivó la causa respecto a Camilo Villarino, exjefe de gabinete de González Laya y limitó la investigación a la exministra al delito de prevaricación, descartando el de encubrimiento (antes se había negado ya a perseguir una posible falsedad documental argumentando que debían ser los juzgados de Logroño, donde se llevó a cabo, los encargados de investigarlo). Pero la Fiscalía y la Abogacía del Estado recurrieron esa decisión ante la Audiencia de Zaragoza, reclamando que diera carpetazo al procedimiento también en relación a la extitular de Exteriores, lo mismo que hicieron las acusaciones populares, en su caso para intentar que la instancia superior anule el archivo respecto a Villarino.

Lasala defiende que ha considerado «prudente» que el hijo de Ghali declare como testigo dado que su intención se interrogarlo sobre varios aspectos «ajenos al hecho de la identificación». Desde los «acompañantes» del líder del Frente Polisario hasta la «causa» del viaje a España y las «condiciones establecidas» por los gobiernos español y argelino para ese desplazamiento que Moncloa amparó en motivos «humanitarios».

Como testigo, y en caso de que se pueda llevar a cabo un interrogatorio altamente improbable, Luali Brahim Sid el Mustafa estaría obligado a decir la verdad y no podría escudarse en su condición de imputado para acogerse a su derecho a no responder o no contestar a determinadas cuestiones para no autoinculparse.

En busca del domicilio del hijo de Ghali

Lasala refiere que en ese caso «ninguna pregunta se le pudiera hacer sobre su intervención en la identificación (irregular) de su padre en el centro médico, pues entonces sí que se comprometería su situación procesal, que quedaría viciada por el indebido interrogatorio».

De ahí que muestre su conformidad con la citación como testigo del hijo de Ghali, como propuso la Fiscalía, aunque deja claro que «discrepa» de la tesis del Ministerio Público de que «no consta» que el pasaporte que utilizó fuese falso mientras las autoridades argelinas no lo certifiquen.

Después de que la Policía le informase de que el último domicilio conocido del hijo de Ghali se encontraba en Vitoria, el instructor reclamó a la Ertzaintza que comprobase si reside aún en la capital alavesa. Precisamente ahora, la acusación popular ha solicitado a Lasala que dé cuenta del resultado de esas pesquisas y de la respuesta de la delegación en España del Frente Polisario, a la que preguntó por el actual domicilio de Luali Brahim Sid el Mustafa en nuestro país.