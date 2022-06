El juez accede a que la UDEF rastree las cuentas de Monedero y Carolina Bescansa

El juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dado luz verde a la petición de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía para rastrear las cuentas de los fundadores de Podemos Carolina Bescansa, Juan Carlos Monedero, Ariel Jerez y Jorge Lago, según afirman fuentes conocedoras de los trabajos. Lo hace en el marco de las indagaciones sobre la supuesta financiación de Podemos desde Venezuela y a pesar de que la Sala de lo Penal indicó que la causa era “prospectiva” -que se extralimita del objetivo de la investigación- cuando la Fiscalía recurrió para no seguir adelante. El magistrado se acoge a que la Sala de lo Penal no cerró de plano las pesquisas y no se pronunció concretamente sobre el escrito que la UDEF había presentado solicitando una serie de diligencias como este chequeo de datos bancarios para continuar. Dejó una rendija abierta permitiendo “comprobar la veracidad“ de lo relatado por el exjefe de la inteligencia venezolana Hugo Carvajal (“El Pollo”) sobre cuyo relato se sustenta la causa. Asimismo, el juez acaba de prorrogar el secreto del caso.

En un nuevo escrito remitido a finales de la semana pasada a la Policía, el magistrado ha accedido a seguir los movimientos de estos cuatro precursores morados, como avanzó Okdiario y ha confirmado este periódico, para esclarecer si son veraces las afirmaciones de Carvajal que dijo que el régimen bolivariano hizo ingresos durante años para financiar el partido. Pero no solo. Según las citadas fuentes, García Castellón accede también a que se pida información a la cadena de hoteles Meliá en Caracas donde, supuestamente, los colaboradores de “El Pollo” sitúan a Monedero recibiendo maletines de dinero. Todo ello habida cuenta de que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, solicitó hace unos días dar ‘carpetazo’ a todo. Esta nueva decisión del magistrado también es recurrible y las fuentes consultadas señalan que es previsible que el Ministerio Público se oponga siguiendo la línea que ha llevado durante toda la causa.

La UDEF presentó el pasado 4 de enero un informe en el que daban credibilidad al relato de “El Pollo”. Corroboraban con fuentes abiertas que encajaban las relaciones entre Venezuela y los miembros de Podemos y pedían la venia del magistrado para hacer más comprobaciones. Este informe incluía poner la lupa en dos sociedades: Viu Europa y Prodiseño por las que, presuntamente, también circuló el dinero desde el país que dirige Nicolás Maduro hasta España.

La Sala de lo Penal se pronunció el pasado mes de marzo y se alineó con la Fiscalía que, recurso tras recurso, se ha mostrado contraria a que haya caso. Los magistrados determinaron que era prospectiva y que, además, la mayoría de los hechos relatados son anteriores al 2015, año en el que se introdujo en el Código Penal español la financiación irregular de partido. Es decir, el delito principal de la investigación no está presente. Solo hay un pago posterior que conste hasta la fecha de 2017 y todo lo demás estaría prescrito. Lo que sucede es que esta decisión de la Sala fue posterior a que la UDEF hubiera hecho su petición y, sin embargo, los togados guardaron silencio en esto. Las fuentes consultadas indican que en la Sala tenían el informe porque se lo hicieron llegar y podían haber frenado también cualquier diligencia por esa senda pero no lo hicieron.

A esto se aferra ahora García Castellón para pulsar el botón de continuar estas pesquisas que se abrieron en octubre del pasado año después de que “El Pollo” pidiera de forma voluntaria declarar ante el juez. Buscaba zafarse de su extradición. Estados Unidos lo reclama por delitos de narcotráfico y crimen organizado. Según su relato, Venezuela lleva años inyectando dinero no solo al partido español sino a muchos grupos con ideas simpatizantes con el régimen bolivariano.

Teoría que también abonaron al menos dos testigos protegidos durante el inicio de las indagaciones. En estas semanas en las que la investigación ha estado más quieta -a la espera de saber qué pedía la Fiscalía- el juzgado de la Audiencia Nacional ha seguido contactando con más colaboradores del exjefe de Inteligencia para que aportaran más detalles. LA RAZÓN ha podido confirmar que al menos un nuevo testigo protegido declaró los días previos a que García Castellón decidiera firmar este nuevo auto dirigido a la UDEF.

”El Pollo“ Carvajal señaló varias vías por las que fluía el dinero, si bien algunas se han escapado de las manos de los investigadores por la imposibilidad de comprobarlas. Sucede así con la valija diplomática. Esta forma de enviar documentos y material de embajada a embajada sin pasar por los controles aeroportuarios partía de una muy difícil comprobación porque goza de inmunidad diplomática entre los Estados. El Ministerio de Exteriores contestó que no podía ayudar en verificar el rastro porque estaría violando la Convención de Viena, que habla concretamente de que «la valija estará protegida por el Estado receptor. Gozará de inviolabilidad personal y no podrá ser objeto de ninguna forma de detención o arresto».