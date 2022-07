Tenso rifirrafe entre Rufián y Sánchez: el líder de ERC muestra unas balas en el Congreso

El Gobierno y Esquerra parecían en camino de reconciliación, teniendo en cuenta que este viernes se citan en Moncloa Pedro Sánchez y Pere Aragonès, pero el debate mantenido este martes en el Congreso entre Gabriel Rufián y el presidente del Gobierno se ha agriado, aunque luego han acabado rectificando en el tono ambos: el portavoz de ERC ha mostrado unas balas en el hemiciclo para denunciar la actuación policial de hace unas semanas en la valla de Melilla, donde murieron más de 30 migrantes subsaharianos que intentaban entrar en España.

Sánchez, en el turno de réplica, ha reprendido duramente a Rufián y ha recordado que hoy se ha “equivocado gravemente”. “En este hemiciclo, la mera exhibición de balas es imperdonable. Aquí, entraron balas y están en los techos y fueron traídas por golpistas. Se ha equivocado”, ha afirmado. En la contrarréplica, Rufián ha rebajado el tono y Sánchez lo ha agradecido, aunque el episodio ha sido un aviso de Esquerra sobre un tema que no están dispuestos a dejar expirar (junto a Podemos y otros grupos han pedido una comisión de investigación) sin explicaciones y aclaraciones suficientes.

Rufián ha mostrado satisfacción a medias con las medidas anunciadas por Pedro Sánchez. “Enhorabuena, hoy se ha levantado de izquierdas”, ha arrancado Rufián, que, no obstante, se ha mostrado muy contundente y ha pedido “mucho más”, como una reforma fiscal que el Gobierno rehúsa llevar a cabo a pesar de que es un compromiso con Bruselas. Teóricamente, se debería activar a principios del año que viene, pero los republicanos urgen a materializarla porque, entienden, es la mejor manera achicar la desigualdad.

“La justicia no es temporal ni extraordinaria. La justicia o es permanente o no es: y solo hay tres maneras: redistribuyendo, redistribuyendo y redistribuyendo”, ha señalado Rufián, muy duro con Sánchez, ya que considera que las “medidas no llegan a la gente”, y ha recordado la oportunidad dilapidada de la contrarreforma laboral de Yolanda Díaz, que considera que tenía que haber sido más ambiciosa. “Las izquierdas necesitamos como el respirar militar en la vida de la gente, llenar la nevera”, ha señalado.

Sobre la reforma fiscal, ha exigido aumentar los impuestos en Sociedades y aliviar la carga fiscal a las familias, a través del IVA y el IRPF. “No llegan a la gente porque creo que son rácanos en algunas cosas que hacen y he puesto como ejemplo la reforma laboral”, ha reiterado Rufián, quien ha desgranado toda una serie de productos de primera necesidad que hoy cuestan mucho más en el supermercado. “Ha venido a vendernos a darnos grandes titulares, hoy vengo a darle datos de un presente”, ha afirmado. “La normalidad hoy para mucha gente no son las leyes. La normalidad hoy es lo que pagan en el super”, ha afirmado, en alusión a los dos impuestos anunciados por Sánchez esta mañana.

Rufián, con un tono duro, también ha cargado contra los medios de comunicación ya que considera que hay “una brutal contaminación mediática” y eso impide que las medidas lleguen a la gente. “No es casual que la ciudadanía esté expuesta cada día a mentiras. No es casual que la gente sepa mucho mas que sepa qué es un falcón”, ha afirmado. “Solo responde a una fórmula que ha hecho ganar a la ultraderecha: fachas en la calle, guerra judicial y mentiras en la tele”, ha rematado, tras pedir que se legisle contra la “contaminación mediática”.