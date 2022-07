El supuesto vendedor de mascarillas San Chin Choon aparece para exculpar a Medina y Luceño

El Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid que investiga el “caso mascarillas” ha recibido un curioso mail que exculpa a los investigados, Luis Medina y Alberto Luceño, del fraude que presuntamente cometieron al Ayuntamiento de Madrid con la venta de material sanitario en 2020. El vendedor malasio San Chin Choon, al que las autoridades españolas trataron de localizar sin éxito, ha remitido un texto en el que asegura que los comisionistas sí eran “agentes exclusivos” de su empresa.

En el correo, adelantado por eldiario.es y al que LA RAZÓN ha tenido acceso se especifica que “el precio de los productos habría sido el mismo” de no haber participado Medina y Luceño, pero que “sin ellos no habría habido operación”. Ambos están imputados por un delito de estafa, blanqueo de capitales y falsificación de documentos (además de alzamiento de bienes en el primero de los casos).

La Fiscalía Anticorrupción remitió una comisión rogatoria a Malasia para tratar de entrevistar a este vendedor como testigo, pero las autoridades del país asiático respondieron que lo habían localizado y que él no quería participar. Ahora, meses después, y a voluntad propia supuestamente el hombre aparece y da un número de pasaporte en el mail. Indica que él sí respondió a las preguntas que el Ministerio Público envió a su país. “El Sr. Luceño me informó de que las autoridades malayas no enviaron a las autoridades españolas las respuesta que di a las preguntas de la Fiscalía española”, señala.

