«El Gobierno teme que las víctimas del terrorismo le dejen en evidencia ante el mundo»

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, participará en septiembre en la inauguración de la primera edición del Congreso Global de Víctimas del Terrorismo que organiza la ONU en Nueva York, un foro que ha sido cuestionado por algunos colectivos de víctimas debido a que las asociaciones han sido «ignoradas», y dudan del relato que se ofrecerá sobre el terrorismo de ETA.

Ante la ausencia de contacto por parte del Ministerio del Interior, tanto la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) como Dignidad y Justicia (DyJ) temen la versión que se ofrecerá en el congreso, sobre todo en lo que respecta a la política penitenciaria para los condenados por el terrorismo de ETA y los pactos del Ejecutivo de Pedro Sánchez con EH Bildu.

El congreso reunirá el 8 y 9 de septiembre en la sede de la ONU de Nueva York a expertos y víctimas de diferentes países bajo el título «Avanzando en los derechos y necesidades de las víctimas del terrorismo». Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Ep han señalado que la convocatoria parte del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, retomando una iniciativa que se suspendió en 2020 por la pandemia.

Según estas fuentes de Interior, además de la intervención en la sesión inaugural del ministro Marlaska, el panel del congreso se completará dentro de la delegación española con la intervención del presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero, y de Vera de Benito, en calidad de víctima del atentado del 11-M de los trenes de Madrid.

La delegación española incluye entre los asistentes a la directora general de Atención a las Víctimas del Terrorismo, del Ministerio del Interior, Montserrat Torija, y el director del Centro Memorial, Florencio Domínguez. Según Interior, desde la ONU también se ha cursado invitación como asistentes –no para intervenir en los paneles– a asociaciones de víctimas.

El consejero de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y presidente de APAVT, Miguel Folguera, ha criticado que Interior no haya contado con las principales asociaciones para preparar los testimonios que se ofrecerán en este foro, ni tampoco para viajar a Nueva York. «Tememos que el relato no sea veraz», sostiene Folguera, reclamando que en lo que se refiere a víctimas de ETA ellos reivindican que se exija la colaboración con la Justicia en los procedimientos abiertos, incluyendo los más de 300 casos sin resolver.

Su crítica se dirige, además, a que en la delegación que viajará a Nueva York no figuran representantes de los principales colectivos de víctimas del terrorismo, entre ellos la AVT, con 4.800 asociados y más de 40 años de experiencia en el tratamiento asistencial. Folguera pone de ejemplo que en el congreso internacional organizado recientemente por la Comunidad de Madrid sí tuvieron voz diferentes colectivos, tanto españoles como de Francia o Bélgica.

Fuentes de Interior señalan que la invitación ha sido cursada por la ONU, que es quien organiza el evento, y que sí se ha ofrecido ir como asistentes –sin intervenir en los paneles– a las principales asociaciones españolas que forman parte del patronato de la Fundación de Víctimas.

También cuestiona el consejero de la AVT que se vaya a proyectar la película «Maixabel», ya que entiende que no se puede ensalzar los encuentros restaurativos entre etarras y víctimas si no están precedidos de un arrepentimiento sincero que pase por la colaboración con la Justicia.

Asimismo recuerda las críticas de la AVT por los pactos con EH Bildu –el último, por el acuerdo sobre la Ley de Memoria Democrática– o los acercamientos de los presos de ETA y la concesión de semilibertades mediante progresiones a terceros grados, así como que se sigan celebrando actos de homenaje y recibimientos a terroristas.

«Un relato falso o una reinterpretación de la historia sólo legitima el terror y el uso de la violencia; la verdadera historia del terrorismo debe construirse con los relatos de sus víctimas», asegura Folguera.

Para el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, tanto Marlaska como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitan coincidir con las asociaciones de víctimas. «Tienen miedo de que las víctimas les dejemos en evidencia ante el mundo, levantaríamos la voz para resaltar que el Gobierno tiene una vela encendida a Dios y otra al Diablo», señaló, en referencia a los pactos con EH Bildu.

«Este Gobierno utiliza para su propio beneficio electoral todo lo relativo al terrorismo: acerca presos pero no hace nada por las decenas de miles de vascos que tuvieron que huir del País Vasco por las amenazas de ETA, da órdenes a la Fiscalía para no actuar contra los jefes de la banda en casos como el de Miguel Ángel Blanco, se alía con los herederos de los terroristas en el Parlamento de España, no persigue a los asesinos que se esconden en Suramérica y ahora ignora a las víctimas», comentó Portero sobre el congreso de la ONU.

Dignidad y Justicia muestra su confianza en la Justicia española y reivindica el trabajo que ya ha permitido reabrir siete causas contra los máximos responsables de ETA por ordenar atentados. «Mientras los terroristas no colaboren para estos esclarecimientos, nos opondremos a cualquier beneficio penitenciario», recordó.

El programa del congreso de la ONU abordará las medidas de reconocimiento y memoria; la importancia del acceso a la Justicia; análisis sobre la naturaleza cambiante del terrorismo; la protección de los derechos de las víctimas del terrorismo o la rehabilitación, asistencia y apoyo a este colectivo.