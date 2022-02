Miguel Folguera: «Si Marlaska tuviera dignidad, tras decir que es víctima, habría dimitido»

El próximo 2 de abril la AVT llama a salir a la calle para manifestarse, en una marcha que se iniciará desde la Puerta del Sol hasta la Plaza de Colón, con parada incluida ante el Congreso de los Diputados.

¿Por qué es importante salir a manifestarse ahora?

No hemos salido antes por la pandemia. Se han pasado ya una serie de líneas rojas que se llevaban traspasando de forma sistemática. La primera reacción fue la de Marlaska cuando nos dijo que no habría acercamientos de presos terroristas con delitos de sangre y acercó a «Fiti» –inductor del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza– y todo lo demás. Intentamos darle un voto de confianza. Pero lo grave es que, probablemente, hagan una nueva ley para que las penas de Francia se les reste a la cadena total de los terroristas, de manera que 48 etarras verían disminuidas sus penas. Además, cuando ves el informe de la Guardia Civil, al que teníamos acceso desde marzo, donde deja claro el rollito que tiene Kubati con el secretario general de instituciones penitenciarias con esos mensajes de los whatsApp queda todo claro. Se lo hicimos saber en julio. De hecho, no me gustó que la secretaría de instituciones penitenciarias pasara a depender de Marlaska directamente. Estos son hechos probados, no salimos a la calle porque sí.

¿Grande-Marlaska les ha dado alguna explicación?

El ministro no nos ha llamado para darnos una explicación de estos hechos probados. No nos llama. Por eso hay que salir a la calle, vemos que ahora es el momento y nos lo llevaban demandando las víctimas mucho tiempo. Hemos recibido todo el apoyo de muchas asociaciones desde que hemos convocado.

Su lema para la marcha es «contra la traición del Gobierno». ¿Os sentís más traicionados ahora?

Lo llevamos denunciando desde el minuto cero, por eso no fuimos al Congreso el día de las víctimas. No hemos entendido que Bildu tenga el peso que tiene en el gobierno del país; gracias a Bildu, Sánchez está donde está y es el cambio de presos por presupuestos. Hemos dado más que tiempo para que la situación se revierta y, como va a más; y ante el riesgo de que, además, 48 terroristas puedan ver cómo se les conmutan las penas de Francia, hasta aquí hemos llegado.

Marlaska negó que hubiese contactos «clandestinos» y dice que todo es un «bulo»...

Son hechos probados. Los contactos de Azcárraga y de Ortiz se están viendo. Yo no tengo su móvil ni para ir informando a las víctimas de los acercamientos. La palabra de Marlaska, para mí, tiene poco valor. A mí, mirándome a los ojos, me dijo que no iba a acercar a ningún terrorista con delito de sangre al País Vasco, y ahí están casi todos. Nos hemos sentido traicionados.

Dice el ministro del Interior que no tiene sobre la mesa ese anteproyecto de convalidación de delitos de Francia. ¿Le cree?

Eso es lo que dice él, pero es lo que siempre ha querido Bildu. Lo que buscan es esa ingeniería política o jurídica para darle forma a esto para que se pueda llevar a cabo. Azkárraga dice a uno de los terroristas que eso «va por buen camino y que parece que va bien». El miedo que teníamos se va confirmando, más cuando son artistas de hacer Decretos Ley. De hecho, en una ley de infancia intentaron colar una modificación del Código Penal. Si no estamos vigilantes, la lían. Cuando me dijeron en una reunión de víctimas que nos reuniéramos primero con Marlaska para que nos explicara antes... Es que a mí poco me puede explicar ya, porque no me creo nada.

Qué pensasteis cuando Marlaska dijo en el Congreso que él también era víctima del terrorismo, de dos intentos de asesinato, y que lleva tres años y medio callado...

Me dio mucha vergüenza que tenga que utilizar eso como último cartucho, en vez de decir que todavía le queda un poco de dignidad, la que dejó con la toga; que hubiera dicho que dimitía y se iba. Porque, al haber sido víctima podría haber dicho que no va a comulgar con un presidente del gobierno que está negociando con ETA y con Bildu, porque al final Bildu es ETA. Nos defraudó mucho que, por un sillón en un ministerio, alguien que creo que no lo necesitaba, sea capaz de, como última tabla de salvación, agarrarse a eso. Ser víctima del terrorismo no nos legitima para hacer cualquier cosa. La sensación fue mala y muchas víctimas pensaron que salió con eso porque no sabe ya qué decir. Yo esperaba que aún le podía quedar un mínimo de dignidad: que hubiera dimitido.

¿La consejera de Interior del País Vasco qué os dice?

Nos hemos reunido con ellos en varias ocasiones y, aunque haya cosas que no nos gusten, con ellos hay transparencia y se puede hablar. Yo cada vez que quiero reunirme me ofrecen varios días posibles. Ellos saben que tienen un problema y que estaremos vigilantes e, incluso, están abiertos a que podamos aportar alguna idea o método para que los etarras puedan colaborar con la justicia. Porque entiendo que, si colaboran con la justicia y le van a caer 20 años más, no lo harán. Desde el gobierno vasco han organizado esos cuadernillos del derecho a la verdad, donde hemos colaborado también nosotros para que el preso terrorista colabore y así se pueda esclarecer un crimen.

¿Qué esperan lograr el día después de la marcha?

De momento lo que espero es volver a ver que los ciudadanos siguen llevando la bandera de la dignidad, porque sí que importa lo que está pasando. Y si al gobierno le queda un poquito de moral hacia las víctimas que en el próximo Consejo de Ministros se tomen medidas y Marlaska ya no esté de ministro del Interior, que es de las peores cosas que les ha pasado a las víctimas a España. Es muy triste que ahora no nos quiera recibir, ni ver... Del Ministerio del Interior solo nos contactan 30 minutos antes de los traslados de presos de ETA. Les pedimos que nos lo comunicaran antes para que la víctima no se tengan que enterar por los medios y les pueda llamar un psicólogo antes; pero ni esa humanidad nos conceden.