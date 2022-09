Lesmes emplaza a Sánchez y Feijóo a que se reúnan “con urgencia” para renovar el CGPJ

Carlos Lesmes ha lamentado hoy, en su discurso en el solemne acto de apertura del año judicial, que la clase política esté en los últimos años “debilitando y erosionando las principales instituciones de la Justicia española”, refiriéndose expresamente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Tribunal Supremo.

“El estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la Justicia española en toda la historia de nuestra democracia, con unos efectos negativos que se van extendiendo poco a poco a toda la organización judicial”, ha expresado en relación al bloqueo en la renovación del Consejo del Poder Judicial.

De hecho, Lesmes ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (presente en el acto) para que “se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible” para que el CGPJ “sea renovado en las próximas semanas o, de no serlo, sea restituido en la plenitud de sus competencias” para que pueda efectuar los nombramientos pendientes pese a encontrarse en funciones.

De no ser así, ha advertido el presidente del Supremo, “será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan”. Y es que de hacer oídos sordos a este llamamiento in extremis, Lesmes podía barajar la dimisión. En el propio discurso ha precisado que “aunque la renuncia individual puede resultar admisible, la renuncia colectiva no lo es, pues llevaría a la paralización total del Consejo con la imposibilidad material y jurídica de desarrollar su misión constitucional”. Para el presidente del CGPJ una renuncia colectiva de los vocales “sería irresponsable, e inaceptable”, pero no ha cerrado la puerta a dar un paso atrás individualmente.

En presencia de Felipe VI, el presidente de ambas instituciones ha afeado a la clase política “la falta de renovación en plazo” del órgano de gobierno de los jueces (en funciones desde hace casi cuatro años por la falta de acuerdo entre PSOE y PP) y “la limitación de sus funciones esenciales”, así como “la constante merma de efectivos que se está produciendo desde el pasado año, como consecuencia de la imposibilidad legal de su reposición”, en el Supremo (que acumula ya 14 vacantes sin cubrir), ante la imposibilidad del Consejo del Poder Judicial de hacer nombramientos con el mandato agotado (a consecuencia de la reforma legal impulsada por PSOE y Podemos para forzar al PP a negociar la renovación del CGPJ).

Lesmes ha hecho hincapié en que el mandato de cinco años de los vocales del Consejo no es “en ningún caso” meramente “orientativo”, por lo que el Congreso y el Senado “están obligados a respetar ese plazo”. Una obligación, ha recordado, “extensible a las fuerzas políticas allí representadas”, que deben huir -ha subrayado- de “razones de oportunidad política, cualesquiera que estas sean”. “No hay mejor forma de defender la Constitución que procurando su cumplimiento”, ha destacado.

El presidente del Supremo ha lamentado que, desde 2018 (cuando en diciembre llegó a su fin el mandato de los vocales del CGPJ) sus reiterados llamamientos para renovar la institución “no han surtido efecto alguno, con la grave consecuencia de que la paralización del Consejo se está trasladando a todo el sistema judicial”. De ahí que haya reiterado que esa renovación pendiente “debe acometerse con urgencia y de conformidad con la legislación vigente, sin que se pueda supeditar por ninguna fuerza política a sucesivas condiciones que impiden el cumplimiento del claro mandato constitucional del plazo, que no admite interpretaciones”.

Lesmes ha matizado, no obstante, que el actual sistema de elección de los miembros del CGPJ ha abocado al organismo a “una crisis de difícil salida por la permanente falta de entendimiento de los grupos políticos mayoritarios y por no corresponderse además con los estándares europeos en materia de consejos judiciales”. Ese modelo, ha dicho, “genera una percepción negativa, muy generalizada, de politización, de manejo interesado por los políticos, que compromete su apariencia de neutralidad y la confianza en la Justicia, percepción que, además, se ha incrementado exponencialmente los últimos años”. Por tanto, ha añadido, la reforma para que los vocales de procedencia judicial sean elegidos por los propios jueces es “ineludible y deberá abordarse con la mayor urgencia posible”.