El cara el cara en el Senado lo ganó Sánchez, según el CIS

Sin un ganador rotundo en el debate entre el presidente, Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado esta mañana una encuesta flash que mide la opinión de los ciudadanos sobre el cara a cara sobre ahorro de energía que mantuvieron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el martes pasado en el Senado.

Según el Instituto que dirige Felix Tezanos, la mayoría considera que el presidente del Gobierno fue el ganador del debate en la Cámara Alta. En este sentido, el 29% considera que el jefe del Ejecutivo superó al líder de la oposición, que ganó para el 24% de los encuestados. Sin embargo, la mayoría de los que participan en la encuesta considera que el 26,1% considera que no ganó ninguno mientras que el 19,5% señala que no sabe no contesta. Es decir, no hay unanimidad respecto a la actuación de ambos políticos durante el cara a cara.

Sobre el debate cabe señalar que tuvo lugar el el pasado martes tras recoger el jefe del Ejecutivo el guante que el líder del PP le había lanzado días antes para mantener un debate sobre la crisis energética y las medidas de ambas formaciones para hacer frente a la crisis. Sin embargo, las condiciones del mismo no eran iguales. Mientras que el presidente podía intervenir durante el tiempo que quisiera, el líder de la oposición contaba con un tiempo limitado.

Solo 2 de cada 10 siguió el debate

En cualquier caso, un 38,3% de las personas a las que preguntó el CIS confesaron no haber tenido noticia del debate y el 78,8% de los encuestados no lo siguieron. Quienes sí siguieron el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, solo uno de cada diez, lo vio en su totalidad. Así el 74,4% lo siguió solo en parte, mientras que el 16,2% asegura haberlos seguido prácticamente en su totalidad.

La televisión fue el medio más usado por lo quienes siguieron la comparecencia, un 60,4% frente a Internet, que fue el otro medio más consultado, un 26,8%. La radio, con un 18,8% fue el tercer medio más visitado mientras que un 16.6% optó por los resúmenes televisados.

