“La gente se cree que el Rey manda mucho, pero hay presidentes de República con más poderes”

Acercar la Monarquía parlamentaria a los ciudadanos. Ése es el objetivo del ciclo de conferencias presentado hoy en la sede de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, impulsado por la propia institución y la Fundación Ibercaja, que se celebrarán en Madrid a partir del próximo día 27 y hasta el 10 de mayo de 2023. El objetivo, “ampliar los conocimientos de la ciudadanía sobre temas jurídicos y legales y contribuir a la labor de investigación del Derecho”.

El primer ciclo, “La Monarquía en la Constitución vigente”, dirigido por el académico Tomás-Ramón Fernández consta de seis conferencias (entre el 27 de octubre y el 16 de febrero del próximo año) que ahondarán en el concepto jurídico de la Monarquía parlamentaria, en el status del jefe del Estado en un régimen parlamentario y que analizará además la función constitucional del Rey.

“La importancia del tratamiento público de la Monarquía en esta sede es particularmente importante en este momento en el que la Monarquía está atravesando un momento difícil desde la abdicación de Don Juan Carlos”, ha asegurado el académico. “Por eso es absolutamente necesario poner de manifiesto en qué consiste la Monarquía parlamentaria, porque la gente lo desconoce”.

“El estatus del Rey no es mejor en la vida política que el de un presidente de la República. Hay muchos presidentes de la República con más poderes que él. Lo relevante es el sistema parlamentario”, ha insistido. “Cuando no estaba cuestionada la Monarquía -ha recalcado- nadie tenía preguntas que hacerse sobre la Monarquía. Ahora sí que es necesario explicar qué es la Monarquía parlamentaria, porque la gente no lo sabe. Yo no tengo nada contra la República pero las dos experiencias monárquicas en España han sido muy malas”. “La gente se cree que el Rey manda mucho y no manda nada. Y piensa que con la República todo sería maravilloso”, ha defendido Tomás-Ramón Fernández.

Acercar el derecho a la sociedad

En el acto, presidido por José Antonio Escudero, presidente de Honor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, el director de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo Escrig, ha trasladado su “más sincero agradecimiento a esta gran institución con la que hemos iniciado una colaboración que estoy seguro de que será muy enriquecedora”. “Es un verdadero placer -ha dicho- impulsar iniciativas de este nivel”. Para la Fundación (de 147 años de historia), ha hecho hincapié, el principal objetivo “es ofrecer un acercamiento del derecho a la sociedad desde nuestro compromiso con la ciencia, el arte y la cultura”.

Entre los ponentes de ese ciclo de conferencias sobre la Monarquía en la Constitución figuran el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, que disertará sobre “El refrendo de los actos del Rey” el próximo 15 de diciembre; el también ex magistrado del TC Manuel Aragón, cuya conferencia -”La Monarquía parlamentaria”- se celebrará el próximo día 27; y el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco Javier Tajadura (”La Jefatura del Estado parlamentario en el derecho comparado, el 10 de noviembre).

Pese a que el sistema constitucional es el propio de una Monarquía parlamentaria, señalan desde la Real Academia de Jurisprudencia, sin embargo el título II de la Carta Magna , dedicado a la Corona, “es con mucha diferencia el menos estudiado de los diez que integran la Norma Fundamental, y por tanto el peor conocido de todos ellos”. Por este motivo, la institución y la Fundación Ibercaja han impulsado este ciclo de conferencias para explicar en primer lugar “qué se entiende por Monarquía parlamentaria” y para el estudio de la función constitucional del Rey, “el refrendo de sus actos, su inviolabilidad y, finalmente, el régimen jurídico de su Casa”.

El papel geopolítico de España

En ese afán por aproximar el derecho a la sociedad, el segundo ciclo de conferencias, “La política exterior de España” (coordinado por el académico Castor Miguel Díaz Barrado), examinará en profundidad algunos rasgos de la política exterior española, “prestando especial atención a ciertas áreas geográficas y materiales que podrían definir la posición geopolítica de nuestro país”. Inaugurará este ciclo, el 14 de febrero de 2023, el expresidente de la Junta de Andalucía Juan Carlos Rodríguez Ibarra (”España y las comunidades autónomas en política exterior”) y lo cerrará José Antonio Escudero, el 11 de mayo del próximo año, exponiendo las “Propuestas sobre la independencia de América hechas desde España”.

Según ha explicado Díaz Barrado, esta serie de ponencias se justifican en el hecho del interés que suscitan en la actualidad las acciones de política y en que “España debe ocupar un lugar central en la política exterior, y más en esta época de inestabilidad, porque el español por naturaleza es de carácter universal. Con nuestros valores podemos contribuir muy bien a la pacificación de la política internacional”.

El académico ha asegurado en relación al papel de las comunidades autónomas en el exterior que “España es un estado sumamente descentralizado, el más descentralizado del planeta, me atrevería a decir”. Y asimismo ha aludido a otras de las cuestiones que se abordarán: el norte de África y las relaciones con Argelia (Sagrario Morán, catedrática de Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos, disertará el 2 de marzo de 2023 sobre esos vínculos más allá de la colaboración energética), la política exterior en cultura y derechos humanos y las propuestas sobre la independencia de América hechas desde España (la conferencia a cargo de José Antonio Escudero con la que se cerrará el ciclo el 11 de mayo). “España no puede renunciar al espacio latinoamericano. Somos europeos, pero también somos latinoamericanos”, ha puesto en valor en relación a esa necesaria mirada a Hispanoamérica y nuestra historia común.

En esta serie de conferencias se profundizará en los rasgos primordiales de la política exterior de nuestro país, “prestando una especial atención a ciertas áreas geográficas y materiales que podrían definir la posición geopolítica” de España en el mundo.