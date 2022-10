Así es el pueblo más pequeño: “No somos la España Vaciada, somos la España Vacilada”

España dispone de 24 municipios con 10 o menos habitantes: son pueblos convertidos en el reflejo de la progresiva despoblación de muchas áreas, que han sucumbido a la tendencia “urbanizadora” global. Los datos, además, son muy elocuentes en nuestro país: un informe del Banco de España publicado en 2021 recogía que tan solo el 12,7% de nuestro territorio está habitado, una cifra que contrasta con países de nuestro entorno, como Francia (67,8%), Alemania (59,9%) o Italia (57,2%).

La tendencia “urbanizadora” (es decir, la tendencia de los jóvenes a abandonar las zonas rurales) es evidente que es una de las principales causas de la despoblación de muchos rincones de España, pero seguramente tampoco sea la única. Así se puede comprobar en el pueblo más pequeño de España: es Illán de Vacas, situado en la provincia de Toledo, que tan solo cuenta con tres vecinos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero podrían ser muchos más si lo permitiera la administración autonómica. “Hay censadas tres personas, porque la política y las autoridades quieren que tenga tres, porque podría tener 20″, señala a este diario su alcalde, Javier Bollaín.

Según cuenta, lleva ya siete años como alcalde y le ha pedido a la Junta de Castilla-La Mancha hasta “veinte veces” que el pueblo necesita un secretario, que es quien está autorizado para hacer muchos de los trámites administrativos necesarios en un municipio: entre ellos, censar a la población. Por tanto, sin esa figura, Illán de Vacas seguirá en mínimos poblacionalmente. “Sin un secretario, un alcalde no puede hacer nada, sin un secretario no se puede censar”, explica. Sin embargo, por más que lo pide, se da de bruces contra el “silencio administrativo”: nadie le responde. Por tanto, concluye: “Esto no es la España Vaciada, es la España Vacilada”.

Bollaín cree que no le ponen un secretario por el coste que puede tener, pero se conforma con que designen a uno de otro pueblo que pueda ir puntualmente a solventar los pocos trámites que precisa el pueblo. “Con que venga una hora al mes, es suficiente”, señala, como ocurría hace unos años, porque tampoco puede mandar determinados documentos: de hecho, él es tano solo el alcalde electo, porque el Ayuntamiento tampoco se ha podido constituir por la ausencia de secretario. Las cuentas intenta enviarlas todos los años (donde se recogen los gastos de luz o los ingresos provenientes de la Diputación), pero siempre se las rechazan.

En todo caso, el alcalde no se resigna y advierte de que está dispuesto a abroncar a la Junta con tal de conseguir su propósito de conseguir un secretario ya que es determinante para lo más imprescindible. Lo cierto también es que es un municipio que, geográficamente, está bien ubicado: se encuentra a 28 kilómetros de Talavera de la Reina; a 60 kilómetros de Toledo; y,100 kilómetros de Madrid.

En el municipio hay tres personas censadas y, entre ellas, está el alcalde, pero no su mujer, que está empadronada en Madrid. Eso no quita que el pueblo tenga vida: “Las fiestas de este pueblo son el 24 de enero y solemos reunirnos unas 100 personas. Este pueblo tiene vida si le dejaran”, señala, y asegura que muchos fines de semanas se junta muchas más porque su familia (hijos y nietos) suelen acudir. “El pueblo es esplendido. En el confinamiento se vivió divinamente”, recuerda.

En total, está compuesto por una docena de viviendas, actualmente. También tiene una iglesia del siglo XVIII, pero “solo la abre el sacerdote del pueblo de al lado”. “No hay nada dentro y se lo llevaron todo al pueblo de al lado por si entraban a robar”, explica.