Iglesias entra en la confrontación con Díaz y advierte de cara a las generales: “Podemos debe ser respetada”

La “Uni de Otoño de Podemos tenía por objetivo rearmar ideológicamente a la organización y recuperar al votante desencantado en un momento en el que la izquierda se encuentra dividida ante la incertidumbre del liderazgo de la misma, tras la construcción de Sumar. Es por eso que los mensajes de ánimo fueron una constante durante este fin de semana, así como el intento de insuflar el ánimo entre la militancia recordando las “transformaciones” que el partido ha logrado desde su llegada al Gobierno.

Pero la constante en estas jornadas ha sido la de combatir a la vicepresidenta Yolanda Díaz, que se encuentra construyendo su plataforma bajo el dogma de marcar distancias con los partidos políticos, expresamente con Podemos. Ha sido en el mitin de cierre, donde se ha consumado la estrategia de rearme del partido de cara a las próximas elecciones autonómicas, municipales y también generales, más tarde. Díaz no estaba presente, a pesar de estar invitada, pero los envites hacia ella han sido múltiples, dejando claro que Podemos no será un actor más en el próximo ciclo electoral, sino la “nave nodriza”, o el actor preferente. El objetivo es no diluirse en unas siglas, negociar una coalición, pero los planes de la vicepresidenta no pasan por liderar una “sopa de siglas”, sino dejar atrás una izquierda que considera amortizada.

El encargado de mandar los mensajes ha sido Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos y director del Instituto República y Democracia, quien ha seguido la hoja de ruta marcada por la secretaria de Organización, Lilith Verstrynge, en este fin de semana. Marcar a Díaz. En un acto en el teatro Coliseum, con aforo completo con la asistencia de 1.250 personas, según datos de la organización, Podemos ha llevado al escenario, además de a Monedero, a la ministra de Igualdad, Irene Montero, al exvicepresidente y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, a la secretaria de Internacional de Podemos, Idoia Villanueva, y a líderes internacionales de izquierda como Giuliano Granato Italia - Potere al popolo, Juliano Medeiros Brasil - PSOL, Mariana Mortágua Portugal - Bloco, Fernando Pereira Chile - Frente Amplio, Lucía Cámpora Argentina - La Cámpora y Janis Ehling Alemania - Die Linke.

Ante su militancia, el exdirigente morado ha exigido a la vicepresidenta “respetar” a la fuerza política que “más ha hecho desde a izquierda en la España reciente”, en referencia a Podemos. “Quien no respete a Podemos, a nuestra alegría y a nuestro dolor, a nuestros éxitos y a nuestros fracasos, a la comunidad que hemos levantado para conseguir que el Gobierno de España sea el más decente en mucho tiempo, no puede entusiasmar a los que se emocionaron con el proyecto de Podemos y se equivoca”. Todo un dardo en plena batalla por el liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE, que aspira Díaz a centralizar.

Un discurso que ha seguido el exlider de Podemos, Pablo Iglesias, que ha advertido directamente a la vicepresidenta: “Podemos debe ser respetado”.

Pero ha habido más mensajes. Monedero ha insistido en que Podemos ya “nació sumando” y debe ser “la nave nodriza” de la unión de la izquierda. “Siempre hemos querido sumar y luchar por la transversalidad y la centralidad”, aseguró, pero advirtió de que “la centralidad no es el centro”, sobre todo cuando éste “está cada vez más a la derecha”. Avisó a la vicepresidenta de que “se equivoca” aquél que ceda en las ideas para gustar a los que nunca nos van a votar” o que ande “cediendo a las presiones de los poderosos” en temas como la renovación del CGPJ o la guerra de Ucrania.

Y avisó tácitamente a Díaz de que “se equivoca” aquél que ceda en las ideas para gustar a los que nunca nos van a votar” o que ande “cediendo a las presiones de los poderosos” en temas como la renovación del CGPJ o la guerra de Ucrania. Insistió, además, en que si Díaz quiere liderar el proyecto de izquierdas en España, debe “estar al lado de todos los perseguidos por el lawfare”. “Nos ha dolido mucho cuando nos han atacado y la izquierda no ha entendido que, cuando tocan a uno, nos tocan a todos, porque luego irán también a por ellos”.

En el acto también participó la ministra de Igualad, Irene Montero, que reivindicó que su partido es “una forma de hacer política que siempre consigue lo que se propone, tarde o temprano”, porque “no nos dejamos vencer por la presión”. Se congratuló de que su partido está definido por “hacer lo que todo el mundo nos dice que es imposible” y “por decir la verdad por incómoda que sea”.