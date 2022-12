Los diez protagonistas de 2022 en España

El año que acaba ha tenido indiscutibles protagonistas en la política, la música, la literatura o el deporte en España. Nombres como los de Carlos Alcaraz, Rosalía, Chanel, Juanma Moreno, Irene Montero, Carlos Lesmes y nuestros nuevos astronautas no faltan en esa lista. Ellos son algunos de los personajes de 2022 seleccionados por la Agencia EFE.

1- Carlos Alcaraz

Número uno del tenis mundial con sólo 19 años, el tenista murciano debe estar cansado de la inevitable comparación con Rafa Nadal. En septiembre de 2022 se convirtió en el tenista más joven de la historia que logró el primer puesto en el ranking ATP después de conquistar su primer Grand Slam al vencer al noruego Casper Ruud en la final del Abierto de Estados Unidos.

Para el ‘niño de El Palmar’, donde empezó a jugar igual que su abuelo y su padre, todo han sido récords: cogió la raqueta a los cuatro años, ganó su primer torneo internacional con 14, fue el tenista más joven en ganar el Abierto de Francia Junior, disputó su primera final de un ATP con 18 y se colocó como número uno del mundo con 19.

¿Cómo? Alcaraz (El Palmar, 5 de mayo de 2003) recuerda la regla de las tres 'C' de su abuelo: "Cabeza, corazón y cojones". Con todo eso ya ha hecho historia y ha entrado a formar parte de la élite del tenis con mayúsculas.

2- Juanma Moreno

En una etapa de fragmentación política, Juanma Moreno hizo historia en las elecciones andaluzas de junio, logró la primera mayoría absoluta para el PP en la comunidad y eso le convirtió en el barón popular con mayor respaldo de los ciudadanos después de haber sido capaz de neutralizar a Ciudadanos y a Vox en esos comicios.

El presidente de la Junta se ha hecho fuerte desde San Telmo, sede de la Presidencia de Andalucía. Ahora es el barón de referencia en su partido -con más peso, dicen algunos, que Isabel Díaz Ayuso- y entra con fuerza en políticas nacionales como las reformas fiscales.

Representa al ala moderada del PP, ha sido capaz de aglutinar votos de la derecha, del centro y del centro-izquierda, y se alinea fielmente con los postulados de Alberto Núñez Feijóo, del que es amigo y al que ayudó a aupar a la presidencia del partido en detrimento de Pablo Casado.

"Eres el nuevo califa de Andalucía", cuentan que le dijo Feijóo tras ganar las elecciones. El ápodo no es nuevo, ya lo usó Julio Anguita. Ahora Moreno (Barcelona, 1 de mayo de 1970) sería "el califa" de la derecha.

3- Irene Montero

“Psicóloga. Feminista. Madre de 3. Ministra de Igualdad de España. Yo por ellas, madre, y ellas por mí”. Esta es la carta de presentación que Irene Montero (Madrid, 13 de febrero de 1988) tiene en sus redes sociales. Es la número dos de Podemos, la segunda de Ione Belarra, su amiga de toda la vida, aunque hay quien ve en ella un perfil de candidata electoral si la suma con Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, no cuaja.

La ministra de Igualdad ha sido protagonista de principio a fin de año. Por sus leyes, que defiende como gran “conquista del feminismo”, pero también por las polémicas; la más virulenta la que desencadenó la rebaja de condenas a algunos agresores sexuales con la aplicación de la llamada ley del “solo sí es sí”.

Se ha enfrentado a los jueces “machistas”, ha acusado al PP de promover la “cultura de la violación” por las campañas que hacen responsables de las agresiones a las mujeres, y ha recibido todo tipo de impropias descalificaciones de la extrema derecha, a quienes ha tildado sin ningún rubor de “fascistas”.

Con los decibelios por las nubes en la vida política, Montero ha afianzado ese perfil de candidata en potencia que la puso en el radar hace unos años durante la moción de censura a Mariano Rajoy. Llegue o no a serlo, su carisma político es el más sólido que tiene ahora mismo Podemos en activo para hacerse fuerte entre su electorado.

4- Pedro Sánchez

Es más bien fácil ser protagonista cuando eres presidente del Gobierno y Pedro Sánchez este año se ha llevado la palma: No sólo por las reformas emprendidas por el Ejecutivo, que también. No sólo porque después de una pandemia de dimensiones que no conocíamos ha tenido que gestionar el papel de España en una guerra que tampoco esperábamos. No solo por el éxito de la cumbre de la OTAN en Madrid que le hizo codearse con los líderes mundiales, de Biden a Macron, a quienes agasajó con una cena en uno de los mejores museos del mundo mientras les observaban Las Meninas de Velázquez.

Y no solo porque ha sido un año lleno de tensiones en el Gobierno de coalición que preside y con sus socios de investidura, difíciles de contentar, que termina con una reforma penal exprés más que polémica del delito de sedición y -de paso- el de malversación, que puede beneficiar a los políticos condenados por el procés y por la que la oposición pide elecciones anticipadas.

Ha sido todo eso, en un marco de aniversario para los socialistas que han conmemorado el 40 cumpleaños de la primera victoria del PSOE en democracia con Felipe González a la cabeza, y lo ha celebrado con Felipe González, pero no con Alfonso Guerra.

Unos meses intensos para Sánchez (Madrid, 29 de febrero de 1972), que en 2022 se quitó la corbata para dar ejemplo de como ahorrar en aire acondicionado con pequeños detalles, y termina el año teniendo claro por lo que pasará a la historia: “Una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador de un gran monumento como el que construyó en el Valle de los Caídos”.

5- Carlos Lesmes

Por razones muy distintas, el 2022 también ha sido un año de récord para el ya expresidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha cumplido cuatro años en funciones, bloqueado por la incapacidad de los políticos para llegar a un acuerdo para su renovación.

Un bloqueo institucional sin precedentes en democracia, un incumplimiento de la legalidad que se ha extendido a la renovación del Tribunal Constitucional, que mantienen atascada los vocales conservadores.

Esta situación inédita desembocó en otra, más personal. La dimisión de Carlos Lesmes (Madrid, 10 de junio de 1958), que se hizo oficial un 12 de octubre en cuyos actos conmemorativos no hubo un presidente del Supremo y del CGPJ simbolizando la anomalía democrática que atraviesa España.

Desde entonces poco ha cambiado, salvo el último giro del Gobierno que quiere cambiar la ley para desmontar la estrategia del PP de no querer llegar a un acuerdo y, sí, contra todo pronóstico, la situación es tan grave que, como dijo hace unos meses la ministra de Justicia, Pilar Llop, ya se habla de ello en el metro. Y en los bares.

6- Rosalía

Que Rosalía (Sant Esteve Sesrovires, Barcelona. 25 de septiembre de 1992) ya es una diva que no deja a nadie indiferente es un hecho. Una diva de las que se reconocen con un solo nombre, como Madonna, Rihanna o Beyoncé.

Y como toda diva que se precie despierta odios y pasiones. Digan lo digan sus detractores, su éxito es incuestionable. Ya sea por la mezcla de géneros, la promoción y puesta en escena de sus conciertos, el hábil uso de las redes sociales para convertir en virales sus canciones, su estética y coreografías rompedoras...

La versatilidad de la catalana, que surfea entre el flamenco, el trap, el reguetón, el hip hop y el pop urbano, se ha materializado esta vez en el álbum del año, Motomami, la fuerza de la moto y la vulnerabilidad de la mami fusionadas en una palabra, que ya es un lema.

¿Alguien que no haya cantado y bailado "Despechá" este 2022? Pues eso, ahí está. La Rosalía.

7- Chanel

Ha sido ella la que en 2022 ha ganado para España un tercer puesto en Eurovisión, algo que no se lograba desde 1984, y después de años de cuestas abajo.

Muchos celebraron su éxito después de participar en la gran polémica que provocó su elección para representar a España en el festival europeo, cuando las redes sociales se dividían entre el soniquete de “Ay Mama” de Rigoberta Bandini y las pandereteiras de Tanxugueiras.

Las críticas implacables en las redes sociales la llevaron a eliminar su perfil de Twitter por salud mental.

A cámara lenta, como “SloMo”, el titulo del tema que llevó a Eurovisión, Chanel Terrero (La Habana, Cuba. 28 de septiembre de 1991) ha ido haciéndose un hueco en el panorama musical.

"Y no se confundan señora' y señore', yo siempre 'toy ready pa' romper cadera', romper corazones”.

8- Carla Simón

Con dos únicos largometrajes, la directora y guionista Carla Simón (Barcelona, 29 de diciembre de 1986) ha entrado en la selecta lista de cineastas españoles reconocidos en el palmarés internacional.

“Alcarrás”, su segunda película después de Verano 1993, ha ganado este año el Oso de Oro de la Berlinale, un galardón de los más reconocidos que el cine español no se llevaba desde 1983, gracias entonces a La Colmena de Mario Camus. Y es la primera vez que el cine en catalán alcanza un premio de esta altura.

Éxito de crítica y público, porque en las salas nacionales ha sido una de películas que ha conseguido una mayor recaudación, sin ritmos trepidantes ni efectos especiales, todo pasa despacio con tono de documental naturalista, un documental de la vida.

El verano, la tierra, el trabajo en el campo, la cosecha, la familia, la vida vista a través de los ojos de los niños, con sólo esos ingredientes y un panel de actores no profesionales que han conquistado las pantallas, “Alcarrás” es también una de las películas que parte con más nominaciones para los próximos Goya.

9- Los astronautas Pablo Álvarez y Sara García

Ellos son Pablo Álvarez y Sara García. Los dos son leoneses y los dos han sido seleccionados por la Agencia Espacial Europea entre 20.000 candidatos.

El ingeniero aeronáutico Pablo Álvarez (León, 1988) entre los cinco nuevos astronautas de carrera -el tercero español de la historia tras Miguel López-Alegria y Pedro Duque-, y la biotecnóloga e investigadora en oncología Sara García (León, 1989) entre los doce suplentes.

Son los primeros astronautas españoles en 30 años y los que se convertirán en referentes para todos aquellos, grandes y pequeños, que sueñan con pilotar una nave espacial, cruzar el espacio y llegar a la Luna.

¿Lo conseguirán? Imposible vaticinar si ese será su destino, pero soñar -ellos mismos dicen- "hay que soñar con todo".

10- Alla, refugiada ucraniana

A sus 54 años, Alla cruzó la frontera de Ucrania junto a su madre, de 81, y su hija, de 12, dos semanas después de estallar la guerra. Allí dejaba una casa cerrada a la que espera poder regresar algún día y un marido que aterrizó en España un mes después que ella tras haberle reconocido una minusvalía un tribunal médico ucraniano.

Alla pone rostro a los más de 150.000 refugiados que han llegado a España y obtenido la protección temporal, que les garantiza permiso de residencia y trabajo. La guerra trastocó su vida, como la de todos los ucranianos, pero la acogida de la sociedad española le ha impresionado.

Al igual que ante otras crisis humanitarias, la invasión de Ucrania por Rusia ha despertado una ola de solidaridad que se ha visto plasmada en distintos ámbitos, desde el envío de medicamentos y de material sanitario, ropa y juguetes, hasta la acogida de niños y familias ucranianas.

Alla y su familia, como sus compatriotas, despiden un año que nunca hubieran imaginado, lejos de su país, de sus casas, llorando las pérdidas que acarrea una guerra, pero con la esperanza puesta de que pronto cesen las bombas y puedan regresar a su hogar. Adiós 2022.

Sonia López / Efe