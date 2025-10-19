56 inmigrantes, entre ellos varios menores, permanecen desaparecidos en el mar entre Marruecos y Lanzarote

Las autoridades marroquíes españolas y marroquíes los buscan intensamente. Un grupo de 56 inmigrantes, entre los que había menores, marroquíes y subsaharianos, emprendieron el martes, a bordo de una zodiac, la travesía desde la costa de Sidi Ifni en dirección a la isla canaria de Lanzarote.

Un familiar de uno de los migrantes confirmó que se perdió el contacto con su hermano a las seis horas de viaje, lo que les impulsó a intentar contactar con el responsable de esta operación ilegal, quien indicó que la línea se había cortado con el "rais" (jefe) al mando de la Zodiac.

En un intento de buscar a los desaparecidos, la familia avisó a los servicios de seguridad y a la Gendarmería Real de Sidi Ifni, pero estos esfuerzos no han dado resultados tangibles hasta el momento. También se contactó con la Guardia Costera española para que buscara en el mar, pero hasta el momento no se ha encontrado rastro de la embarcación ni de los inmigrantes.

La esperanza sigue depositada en las operaciones conjuntas de búsqueda y rescate entre Marruecos y España, mientras los familiares de los desaparecidos esperan noticias de sus seres queridos.