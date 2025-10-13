Ábalos y su abogado, al borde de la ruptura a las puertas de su vuelta al Supremo

José Luis Ábalos y su abogado, el penalista José Aníbal están a punto de romper a las puertas de su retorno al Tribunal Supremo. El detonante de esta situación que parece de no retorno se produjo este fin de semana cuando el exministro socialista contactó con su abogado para comunicarle que no estaba conforme con la estrategia de defensa diseñada. No obstante, la escisión viene ya de lejos y se agravó la semana pasada, cuando Ábalos se reunió con otros abogados -entre ellos la letrada de Koldo García- para barruntar una posible renuncia de su acta de diputado.

Fuentes de la investigación confirman a LA RAZÓN que en estos momentos la relación entre cliente y abogado está en la cuerda floja ,aunque todavía no se ha producido ninguna comunicación forman en el alto tribunal. La renuncia por parte de la defensa letrada de Ábalos podría propiciar la suspensión de su comparecencia, prevista para este miércoles. Cabe recordar que el magistrado Leopoldo Puente le citó de nuevo junto con su asesor en el Ministerio de Transportes, Koldo García, a tenor del último informe de la Guardia Civil incorporado al caso que estrecha el cerco sobre una presunta contabilidad opaca de los imputados.

Esta nueva citación ha preocupado especialmente a los principales investigados de la trama ante el temor de que el magistrado pueda acordar prisión para ambos. Como informó este medio, las acusaciones populares estudian pedir para él y para Koldo García la misma medida cautelar que para Santos Cerdán, quien está en la cárcel desde el pasado 30 de junio. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción aguarda a que se celebren las comparecencia de esta semana antes de tomar una decisión.

Acercamiento a la abogada de Koldo

En este contexto, no se descarta que Ábalos comunique el cambio de su abogado al alto tribunal en las próximas horas. De hacerlo es probable que reclame, en paralelo, la suspensión de su comparecencia hasta que su nueva defensa se pueda preparar el interrogatorio. El objetivo de Ábalos pasa por ganar tiempo y evitar un posible encarcelamiento, aunque no ha accedido a renunciar a su acta de diputado, como así le aconsejó parte de su entorno, entre ellos su actual abogado.

La renuncia del aforamiento implicaría el retorno de las diligencias a la Audiencia Nacional, órgano donde nació el caso. El asunto ha estado sobre la mesa estos últimos días, pero finalmente el exsecretario de Organización del PSOE ha decidido mantenerla debido a sus problemas financieros. No obstante, la situación tensó mucho la cuerda entre las partes ya que la defensa de Ábalos se enteró por la prensa de que su todavía cliente se reunió para debatir de este asunto con la abogada de Koldo García.

Precisamente Koldo ha ejercido una notable influencia en la actuación de Ábalos en el Tribunal Supremo. Cabe recordar que el exministro barajó seriamente alcanzar un pacto con la Fiscalía Anticorrupción de cara a su última comparecencia en sede judicial, el pasado mes de junio. Sin embargo, una reunión "in extremis" con Koldo García dio al traste con una declaración de confesión, como sí la ha protagonizado ya Víctor de Aldama.