Ábalos desvela presiones pero no dejará de ser diputado: "Koldo traía chistorras de Navarra a guardias civiles"

José Luis Ábalos dice que está "muy presionado" para que deje su acta de diputado y la investigación del caso Koldo recaiga en la Audiencia Nacional. "Mi intención es seguir como estoy", ha afirmado este lunes a la vez que ha defendido que su exasesor traía chistorras desde Navarra para muchas personas, entre ellos varios guardias civiles.

En una entrevista al programa Mañaneros de TVE, el exdirigente socialista ha confesado que nota la "presión" para que abandone el Congreso de los Diputados. "Estoy siendo muy presionado pero defiendo mi inocencia y mi intención es seguir como estoy", ha afirmado ante la pregunta que está sobre la mesa estos días para que la causa pase del Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional.

Al ser cuestionado sobre la duda de la financiación irregular del PSOE, Ábalos ha afirmado que los sobres con dinero que aparecen en el atestado de la Guardia Civil es una "liquidación de gastos que se pagaba en metálico". "Lo dije hace tiempo y no me creían", ha añadido.

Sobre este asunto, el exdirigente socialista ha desvelado que en el informe se ha omitido "el texto que acompañaba" la fotografía. "Ya ha llegado el desembolso de los pagos", desveló Ábalos que estaba incluido en los posteriores mensajes. Según su versión en el PSOE no había tarjeta de crédito y las personas pasaban los gastos a posteriori.

A continuación, ha señalado que los sobresueldos en el PSOE es una "fantasía de campaña" de los que quiere hacer "una Gürtel en el PSOE" por el supuesto pago de "comisiones ilegales". "Se me ha acusado de comisiones millonarias procedentes de mascarillas. ¿Dónde están?", se ha preguntado Ábalos.

Las chistorras de Koldo

De la misma forma, el diputado ha defendido a su hijo que "no tiene nada que ver" y le han "arruinado la vida con unas graves acusaciones" de ser su testaferro. "No tiene ninguna sociedad en Colombia y los viajes que hemos hecho son familiares y muy espaciados en el tiempo. No hay pruebas y es muy imprudente estas afirmaciones", ha apostillado.

Sobre los términos de las chistorras, Ábalos ha defendido que Koldo García traía "muchas chistorras desde Navarra que las pedía mucha gente, entre ellos amigos de la Guardia Civil". "Son mensajes sacados de contexto, tendríamos que tener acceso a toda la cadena de WhatsApp", ha reclamado.

Asimismo, ha asegurado que reclamaba a su exasesor cajas con folios porque tenía una impresora en el despacho de su domicilio. "No hay sustento legal", ha afirmado sobre la posibilidad de entrar en prisión ya que no se da ninguno de los tres supuestos. "Hay pasión carcelaria en este país", ha lamentado.