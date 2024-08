El PP acusa a Sánchez de lanzar "bulos" y usar los datos económicos de "manera fraudulenta"

Los populares cargan contra los datos económicos de los que se vanagloria el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por los que volvió ayer a sacar pecho en su balance del curso político que los de Feijóo consideraron como un "no balance".

Fuentes populares advierten de que "Sánchez es a la verdad lo que el PSOE a la coherencia con su programa electoral" y ayer lo volvió a demostrar en su comparecencia en la que, apuntan, "utiliza los datos de manera fraudulenta y mentirosa" cuando se ufanó de que España hubiera recortado bajo su presidencia la brecha de la desigualdad en España.

Las mismas fuentes aseguran que "sabemos que el goteo de informaciones judiciales que le señalan y apuntan directamente" -como la declaración de hoy de Juan Carlos Barrabés ante el juez- lo que están seguros de que eso está generando "nervios en La Moncloa". Desde el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo aseguran que "convendría que no mintieran" a los españoles asegurando que "España va como un tiro".

Y es que las mismas fuentes instan a echar un vistazo a la Encuesta de Condiciones de Vida de 2023 para percibir que Sánchez "no tiene ningún rubor en mentir en asuntos tan sensibles como la situación de los más vulnerables".

Esa encuesta, que desde el PP instan a Sánchez a que la memorice, deja en evidencia que "las familias españolas tienen cada vez más dificultades para llegar a fin de mes".

Como ejemplo, los populares se fijan ahora que estamos en verano caluroso, cómo el 20,7% de los hogares españoles "no pudo permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada (frente a 17,1% del año anterior)", es decir, no se pueden permitir el gasto de un aire acondicionado. Además, un tercio de los hogares "no pudo salir de vacaciones al menos una semana (el 33% de la población española)" y la tasa de población con carencia material severa pasó del 7,7% en 2022 al 9% un año después.

"La España de Sánchez es, además, el país de la zona euro que tiene un mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social y mayor tasa de pobreza infantil", donde más de uno de cada cuatro ciudadanos, el 26,5%, lo que supone un aumento de cinco décimas respecto a 2022 y tres décimas más que antes de la pandemia

Fuentes del PP insisten en que esta es "la realidad que Sánchez trata de ocultar con mentiras, bulos y noticias falsas" preparadas por su equipo de propaganda que debería de someterse a su famoso “plan de calidad democrática, y exigirse autocensura para no intentar engañar a los ciudadanos como hacen habitualmente".