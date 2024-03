El PP acusa a Sánchez de volver a activar el procés

El portavoz del PP, Borja Sémper afirmó este lunes que la ley de amnistía en tramitación "no va a ser suficiente para saciar las ansias independentistas" y consideró que "el Estado de derecho y la sociedad catalana desactivaron el procés y Sánchez lo vuelve a activar". Así lo señaló en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular en la sede nacional del partido, durante la que comentó las declaraciones de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que en una entrevista aseveró que el PSOE y su partido ya están hablando sobre un posible referéndum en Cataluña.

Sémper advirtió de que Sánchez "es un hombre atrapado en la mentira, que no sabe distinguir entre la verdad y la mentira", un gobierno que solo puede subsistir "a través de engaños". El portavoz de los populares puso como ejemplo el proyecto político de los independentistas que dijo "es insaciable" ya que, consideró que "no mienten" cuando dicen que van a impulsar un referéndum de autodeterminación. "Los independentistas nos cuentan qué es lo que van a hacer". Sémper apuntó que la ley de amnistía no será suficiente para saciar las ansias independentistas como no lo fueron los indultos o la eliminación del delito de sedición porque "el objetivo político es alcanzar la independencia de Cataluña" y lamentó que la política española ahora depende de lo que diga un fugado de la justicia desde Waterloo. "España entera depende de esto y no de los intereses de los españoles".

Advirtió de que asistimos hoy al "punto cero del procés", al inicio que vuelve activar Sánchez, algo que, apuntó, sabe Puigdemont y los independentistas que le han tomado la medida. "Solo hay que escuchar a los independentistas para saber qué va a suceder. Tenemos un gobierno atrapado y España está atrapada por los intereses de Puigdemont, Junqueras y Sánchez".

El PP no descarta ninguna herramienta para investigar algo como el rescate de empresas y exigen transparencia. "Son cuestiones y procedimientos donde hay sombra de sospechas por la actitud del presidente" al tiempo que aclaró que el partido no fiscaliza a las parejas ni a las familias sino a los políticos y si sus actitudes son "ajustadas a derecho" ya que hay sospechas más que fundadas sobre la actitud del Gobierno en el rescate a algunas de esas compañías. "No descartamos ninguna de las opciones" ni una comisión de investigación ni tampoco judicial.

Candidatura

En cuanto a Cataluña Sémper indicó que inician ahora una segunda fase, la de conocer la opinión de los compañeros del PP en Cataluña en relación con la candidatura a las próximas elecciones al Parlament. Dijo que "parece razonable" que quienes influyan en la decisión del candidato sea la que tomen los miembros del PP de Cataluña. "Parece razonable que lleve un tiempo y es en lo que estamos" por lo que dijo que no se descarte ninguna de las opciones. Dicho esto, Sémper se sintió satisfecho de que las expectativas del PP en este territorio sean de tal envergadura que suscite interés el candidato y aseguró que buscarán dar una alternativa a la sociedad catalana.

Comisiones

Por otra parte, el portavoz del PP avanzó que para las comisiones de investigación sobre el llamado "caso Koldo", en el Senado el portavoz será Luis Santamaría y en el Congreso asumirá la misma función el vicesecretario de política autonómica y local, Elías Bendodo.

Asimismo, recalcó que su formación exigirá auditorías internas en los ministerios implicados en "la supuesta trama de corrupción socialista", y añadió que, en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, investigarán "todas y cada una de las ramificaciones de esta trama que afecta a seis ministerios, a dos secretarios de organización del Partido Socialista y a dos expresidentes autonómicos socialistas". "Analizaremos también parlamentariamente el rescate a empresas investigadas por sus posibles vínculos con el entorno del presidente del Gobierno", apostilló.