Albares anticipa una respuesta a Israel "firme" y "coordinada" con Irlanda y Noruega

El reconocimiento del Estado palestino este martes en el Consejo de Ministros está teniendo una respuesta sostenida por parte del Gobierno de Israel. A golpe de tuit o de vídeo de TikTok, en la nueva diplomacia de las redes sociales, el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, solo ha esperado unos minutos para reaccionar y acusar a Sánchez de ser "cómplice de incitación al asesinato del pueblo judío" y de "crímenes de guerra" por no haber "despedido" a Yolanda Díaz tras utilizar la expresión: "Palestina será libre desde el río hasta el mar".

Katz ha vinculado a la vicepresidenta segunda con el ayatolá Ali Jamenei, máximo dirigente de Irán, y con el líder del grupo terrorista Hamas, Yehei Sinwar, por su llamada a la "desaparición del Estado de Israel y el establecimiento de un estado terrorista islámico desde el río hasta el mar", ha escrito en un mensaje en su cuenta de X -antiguo Twitter-.

Este último episodio ha generado ya una reacción desde el Gobierno. "Habrá una respuesta diplomática", ha avanzado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a lo que ha calificado como "calumnias, bulos infames e injuriosos que nuestro colega israelí lleva días profiriendo en redes sociales". En concreto, Albares ha anticipado que se tratará de una "respuesta, firme, serena y coordinada" con Irlanda y Noruega, países con los que se lleva en conversaciones al respecto en las últimas horas.

En Moncloa sostienen que lo que busca el ministro de Exteriores israelí es distraer la atención de lo verdaderamente importante, esto es, el reconocimiento de Palestina como Estado. "Soy muy consciente de que mi colega israelí lleva muchos días con provocaciones", ha asegurado, asumiendo "la estrategia" que está desplegando. "Él -por Katz- querría y busca que en vez de hablar de un Estado palestino, del alto el fuego, de la liberación de los rehenes o de la ayuda humanitaria, estuviéramos hablando de los tuits", ha incidido.

La citada respuesta llegará, según Albares, "en el momento adecuado" y "en poco tiempo". Será "cuando nosotros decidamos y no cuando otros decidan, porque les interesa que hablemos de otras cuestiones". Hoy es el día del reconocimiento de Palestina. "Nosotros no hacemos una política exterior reactiva, a golpe de tuit. Tenemos decidido el camino y la agenda y también decidimos el momento en que actuamos. No sobreactuamos. No actuamos ante provocaciones.", ha señalado.

No obstante, fuentes gubernamentales lamentan el vuelo que han cogido las palabras de la vicepresidenta segunda, a quien desautorizan, asegurando que la también titular de Trabajo se manifestó de forma "coloquial" sobre cuestiones que "no son de su competencia".