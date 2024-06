Alberto Núñez Feijóo: "Sánchez engañó con la amnistía a Puigdemont"

¿Acabará sin acuerdo el ultimátum sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que les ha lanzado el presidente del Gobierno?

El Gobierno ha estrangulado conscientemente al Consejo General del Poder Judicial impidiendo que ejerciese sus funciones ordinarias. También reventó la primera negociación, ocultándonos que estaba pactando a la vez con nosotros y con los independentistas para nada menos que reformar el Código Penal (anulando el delito de sedición), desautorizando así al Tribunal Supremo. Y ahora, cuando está rodeado de problemas en los juzgados, que afectan al Gobierno, al partido y a la familia del presidente, es cuando les vuelven a entrar las prisas por tomar el control del Consejo y hacer una reforma que no respeta la Constitución y que supone, además, un chantaje para el partido mayoritario.

Por partes, si me permite. En el pulso que mantienen los dos, Moncloa y su partido, por tener el control del CGPJ, la ciudadanía no sabe ya ni en qué punto están las negociaciones que tenían abiertas en la «mesa» con mediación europea. ¿Es cierto que había un principio de acuerdo para hacerlo público después de que se conociese el próximo informe sobre el Estado de Derecho en España, que parece que va a ser bastante crítico?

Nosotros queremos reformar el CGPJ con garantías de independencia en los nombramientos. Quien quiere controlarlo es quien se niega a introducir reformas para desvincularlo del poder político. El PP planteó la supervisión de la Comisión Europea para facilitar esa reforma que recomiendan, entre otros, el Consejo de Europa. Todo lo hemos explicado al Gobierno, a la Comisión Europea y a los españoles.

Ya se escucha incluso en algunos sectores de su partido decir que fue un error que el PP iniciase hace más de cinco años este bloqueo, lo que, agravado por las decisiones del Gobierno, ha llevado al CGPJ a una espiral de desgaste de la que va a ser muy difícil sacarlo.

Nosotros estamos sentados en la mesa de negociación con un comisario de Justicia de la Comisión Europea y en ese marco seguimos abiertos a buscar el acuerdo, pero no vamos a aceptar ningún chantaje que condicione la independencia del Poder Judicial.

"A futuro, no puedo comprometerme ni a presentar una moción de censura ni a no hacerlo"

Pero ya está condicionada en esta situación. Al menos ésa es la imagen que se está trasladando a los ciudadanos. ¿Por qué no hacen suya la propuesta del presidente del CGPJ en funciones, Vicente Guilarte, para romper este pulso, aunque sea una salida excepcional, y luego ya siguen negociando otra fórmula de designación?

Tenemos el compromiso de seguir hablando con el Gobierno para profundizar en la independencia del Poder Judicial en Europa, como le he dicho, y ese compromiso lo vamos a mantener, con el objetivo de evitar el asalto al Supremo y al resto de los principales tribunales españoles. A partir de ahí, no aceptamos chantajes ni reformas de la Constitución. Que es con lo que nos amenazan.

Entonces, es difícil que esto se mueva, y si llega usted a gobernar corre el riesgo de que el PSOE le trate con la misma medicina.

A mí me parece muy sospechoso que el Gobierno pierda las elecciones europeas, agrave su deriva de descomposición, y justo entonces, en un contexto de corrupción que le afecta, plantee cambiar el sistema de elección de los jueces. Tenemos al presidente del Gobierno y al ministro de Justicia español hablando de corrupción judicial, de «lawfare», con el mismo discurso que usan los independentistas. El Gobierno de Sánchez está a la deriva y paralizado, es un Gobierno desbordado, sin mayoría en el Congreso para aprobar nada y sometido otra vez al independentismo. Y esto es peligroso.

"Junts tiene representación en el Congreso y votos. Le falta reconciliarse con la ley"

¿En qué sentido?

Porque le entran las prisas por atar las manos de los jueces y callar a la Prensa.

Sobre la regulación de los medios de comunicación, hay un Reglamento europeo que debe ser incorporado a nuestra legislación y que exige introducir mejoras en la transparencia de la titularidad de los medios y de su financiación. Si Sánchez se ajusta a lo que plantea Europa, entonces sí que le apoyarán, ¿no?

Las señales que están lanzando no son muy tranquilizadoras porque apuntan a un plan de censura en toda regla.

¿En qué se basa para hacer esa acusación?

Al final, este ataque de autoritarismo se explica en que el Gobierno ha perdido las tres elecciones nacionales anteriores (municipales, autonómicas y generales), en la cuarta (europeas) les hemos sacado una ventaja de cuatro puntos, y tienen al frente a un presidente con problemas personales muy graves. Tiene a sus dos familiares más directos, a su mujer y a su hermano, en los juzgados. En cualquier país europeo esto provocaría la dimisión inmediata del presidente del Gobierno.

¿Y la presunción de inocencia?

Eso no está en duda en democracia, como tampoco lo está afirmar que lo que ocurre en el entorno de Sánchez no es ético ni estético. Serán los tribunales los que digan si consideran probados los delitos que se están investigando. Lo que no es una presunción es que el presidente del Gobierno conocía la situación judicial de su mujer y, en vez de acudir al Parlamento a dar explicaciones y asumir responsabilidades, huyó de él y escribió una carta mintiendo a todos los españoles, ocultándoles la investigación a su mujer y usándolos como rehenes de su agenda judicial. Todo ello, junto a peligrosas advertencias a la Justicia y a los medios de comunicación.

Si estamos en una situación tan grave, desde el punto de vista institucional y político, como usted dice, ¿usarán la negociación que se abrirá ahora en Europa –para conformar las nuevas instituciones comunitarias– para agitar la movilización contra el Gobierno de Sánchez y contra sus «ataques» al Estado de Derecho?

Dentro del Partido Popular Europeo (PPE) nuestra delegación es la segunda en fuerza, después de la alemana, lo que nos da una relevancia muy significativa. A nosotros nos preocupa la salud del Estado de Derecho en nuestro país, y así lo hemos trasladado ya a la presidenta de la Comisión Europea, a los primeros ministros del PPE y a los presidentes de los partidos hermanos del PPE que están en la oposición.

"Nosotros hablamos con todos menos con aquellos que tienen un pasado vinculado al terrorismo"

No parece que tenga mucho efecto porque el presidente mantiene un reconocido prestigio internacional.

De momento Europa ya ha hecho dos cosas importantes. Por un lado, solicitar información de la amnistía cuando la ley no estaba aún aprobada, un movimiento excepcional en el ámbito comunitario. Por otro, aceptar que el comisario de Justicia europeo se siente con el Gobierno español y con el Partido Popular para hablar de la renovación del Consejo. Ahora, además, los letrados de la Comisión tendrán que estudiar la Ley de Amnistía ya aprobada en el Congreso de los Diputados, y nosotros vamos a insistir para que, en su contraste, con los tratados europeos, en lo que se refiere al Estado de Derecho, se acredite que los vulnera. Como le dije antes, estamos seguros de que esta ley no pasará el filtro europeo, y el Gobierno será de nuevo responsable de un importante daño a la reputación internacional de nuestro país.

Una vez que la amnistía se haga efectiva, aunque ustedes hayan votado en contra y vayan a a recurrirla ante el TC, ¿asumen que Puigdemont es ya un interlocutor válido?

Desde el primer momento dijimos que esta ley nos parece inconstitucional, contraria al ordenamiento jurídico español y a los Tratados europeos. Y al primero al que se lo dijimos fue a Junts.

La pregunta era si, una vez que la amnistía se aplique, y beneficie a Puigdemont, el ex presidente de la Generalitat pasará a ser un interlocutor válido.

Veremos a ver si se aplica. En las primeras 24 horas se han conocido los pronunciamientos contrarios de los fiscales del Tribunal Supremo y del juez que instruye el caso de Puigdemont. No parece que éste sea un asunto de trámite y yo sigo sosteniendo que la ley es inaplicable.

"El fiscal general torpedea a diario en la Fiscalía la independencia del poder político"

Sin embargo, la defensa de Puigdemont sostiene que para el día 25, sesión de investidura, el ex presidente estará en Barcelona.

Si Puigdemont descubre que le han engañado, y yo creo que le han engañado, o es una mezcla entre engaño y dejarse engañar, veremos a ver qué decisión toma. Sánchez ha engañado a mucha gente, y parece que también lo ha hecho con los independentistas con una ley que es ilegal e inmoral.

¿Está anunciando una ruptura de Puigdemont con Sánchez en Madrid?

No. Estoy haciendo una reflexión en alto.

Ya, pero está insinuando, al menos, que, a pesar de la amnistía, Puigdemont no va a poder volver a España.

Puede volver a España cuando quiera. Ahora, lo que dudo es que esto conlleve que no tenga que ponerse a disposición del Tribunal Supremo. Evidentemente, yo no soy el Supremo ni me corresponde a mí tomar esa decisión, pero, le insisto, creo que esta ley no se puede aplicar porque es contraria al Estado de Derecho, a la Constitución y a los Tratados europeos. Y esto explica la grave advertencia que ya han hecho los fiscales del Supremo, que se niegan a aplicarla conforme les exige el fiscal general del Estado al cumplir órdenes del Gobierno.

¿Espera que el Supremo acabe imputando al fiscal general y que esto le obligue a dimitir?

Espero que los tribunales de justicia de nuestro país sigan actuando con la independencia del poder político que el fiscal general de Estado torpedea a diario en la Fiscalía. Políticamente su dimisión ya debería haber llegado: su nombramiento fue cuestionado por el CGPJ, quien lo calificó de no idóneo, el Supremo ha ratificado que actuó con «desviación de poder» para ascender a una exministra socialista. Y, en esta última semana, ha reconocido haber dado órdenes para difundir datos privados de un ciudadano particular y ha ordenado aplicar la amnistía como dice Sánchez, en contra del criterio de los fiscales y jueces del Tribunal Supremo. Es un escándalo democrático.

"Puigdemont puede volver cuando quiera. Dudo que no tenga que ponerse a disposición del TS"

¿Si el Gobierno está en una situación de tanta debilidad como dice, y el deterioro institucional es tan grave como describe, no entra en sus obligaciones dar un paso adelante y presentar una moción de censura?

El Gobierno merece, sin duda, una moción de censura parlamentaria, pero hoy no dan los números para sacarla adelante. No obstante, el Gobierno acaba de recibir una censura en las urnas, donde ha perdido dos millones de votos, mientras que el PP, que es el partido que más ha crecido en la UE desde la oposición, le saca cuatro puntos de ventaja.

¿Eso quiere decir que no la presentará si no tiene garantías de que puede ganarla?

La estrategia política forma parte del patrimonio de un partido. Hoy no dan los números y no voy a darle al señor Sánchez una victoria en el Congreso para borrar la derrota que ha tenido en las urnas. Eso no lo voy a hacer. A futuro, no puedo comprometerme a no presentarla ni a presentarla. Habrá que ver cómo evoluciona todo.

¿Junts es un partido con el que se puede y se debe dialogar?

Tienen representación en el Congreso y tienen votos detrás, les falta algo determinante, que es reconciliarse con la ley.

También Bildu tiene votos y presencia en el Congreso.

Pero en las listas de Junts nunca han ido personas condenadas por terrorismo. Bildu, con la complicidad de ERC y el BNG, han vuelto a encabezar la lista a las europeas con una persona condenada por terrorismo.

Junts sí lleva en su lista a un prófugo de la Justicia española.

Nosotros hemos marcado una línea clara, hablamos con todos menos con aquellos que tienen un pasado vinculado al terrorismo. Hablar no es pactar ni ceder. Y siempre hemos sido muy claros sobre lo que estamos dispuestos a negociar y sobre lo que no tenemos nada que hablar.

Para apoyarle una moción de censura, Junts podría pedirle el pacto fiscal o el referéndum, igual que le reclama a Sánchez.

Ya les dijimos que no. Y volveríamos a hacerlo.

Para la izquierda, y para algunos sectores de la derecha, que ustedes tengan relación con Junts es casi como un sacrilegio.

Eso forma parte del cinismo del PSOE, que se pone puritano con los demás cuando él ya ha traspasado todos los límites que ellos mismos decían que eran inadmisibles. Si usted me pregunta, ¿está pensando en una moción de censura con Junts para sacar a Sánchez de Moncloa? Mi respuesta es clara: en lo que estoy pensando es en un cambio de Gobierno en España, no en un Gobierno de Sánchez bis. No haré una moción de censura para conseguir el Gobierno a cambio de darle prebendas a un partido: eso ya lo ha hecho Sánchez.

"De la España del 78 solo queda ya el PP y algunos nombres del PSOE como el de Felipe González"

¿Hacia dónde va Cataluña?

De momento, volvemos a estar ante una gran estafa electoral en la designación del presidente de la Mesa del Parlamento, que responde a la decisión de los socialistas catalanes de dársela a los independentistas.

¿Dársela? Hubo un pacto entre los independentistas.

En el PSC no hicieron nada para mantenerla, a nosotros ni se nos llamó.

Posiblemente porque ya contaban con el «no» por adelantado.

Habría que ver qué hubiéramos respondido, pero ni lo intentaron. Además de ese fraude electoral, están buscando un equilibrio entre los intereses del PSE y los de Sánchez en Madrid. Y desde la misma noche electoral ya dijimos que Illa era un personaje secundario en este reparto. A partir de aquí, si el independentismo cae en la cuenta de que le han mentido con la Ley de Amnistía, puede pasar de todo. Y si Puigdemont comprueba que no es correspondido, dándole la presidencia de la Generalitat, después de que él le facilitara a Sánchez la Presidencia del Gobierno siendo también segunda fuerza, pues también puede pasar de todo. El Gobierno de Sánchez empezó en Cataluña y puede acabar en Cataluña.

Con la Mesa no se dirigieron al PP, pero si lo hacen ahora para negociar la investidura, ¿qué harían?

Contestar a una cuestión, cuando lo que ha ocurrido es lo contrario, no tiene sentido.

"La designación de la Mesa del Parlamento catalán vuelve a ser una gran estafa electoral"

Esta semana dijo Felipe González que se estaba liquidando la España del 78. ¿Está usted de acuerdo?

De la España del 78 solo queda ya el Partido Popular.

Y el PSOE.

Del PSOE del 78 solo quedan algunos nombres como el de Felipe González o el de algún otro, que dice una cosa y luego hace la contraria. Pero el PP es el único partido que mantiene la visión de Estado y la responsabilidad de la España del 78. En todos nuestros Gobiernos se respeta la Constitución y al jefe del Estado, y se actúa con sentido institucional.

Usted conoce bien a Yolanda Díaz por el vínculo gallego. ¿Le ha sorprendido la decisión que ha tomado esta semana?

No. Ha pasado por muchos partidos y de todos ha salido igual. Su decisión agrava la debilidad y la parálisis del Gobierno que antes comentábamos.

Voy a trasladarle una pregunta que se hacen muchos en su partido desde un estado de nerviosismo o desesperación: ¿Qué tiene que hacer el PP para «terminar» con Vox? Pregunta, por cierto, que se plantean desde la convicción de que, mientras Vox entre en la ecuación, ustedes no podrán llegar al gobierno de España.

En la campaña de las elecciones europeas, Vox dedicó toda su estrategia a confrontar con el Partido Popular y a ayudar al PSOE en su estrategia de polarización. Pero yo, sin embargo, no estoy aquí para pelearme con otros partidos de la oposición, mi único objetivo es conseguir cuanto antes un cambio de Gobierno.

"Hablo mucho con Ayuso, y lo seguiremos haciendo, como con otros compañeros"

No me ha contestado a la pregunta, que se la hago porque en su partido muchos piensan que el problema es Vox, no el PSOE.

En Europa, partidos que se asemejan a Vox han conseguido muchos más votos en estas últimas elecciones. En Francia están en el 37%; en Italia, en el 30%; en Alemania, en el 20% y en Portugal, en un 10%.

¿Se «asemejan» quiere decir que son todos partidos de extrema derecha?

Quiere decir que ellos mismos han compartido actos recientemente, o comparten familia ideológica en el Parlamento Europeo. La cuestión es que los españoles han elegido mayoritariamente en las urnas la papeleta del PP para censurar a Sánchez porque confían en nosotros como alternativa a este desgobierno. En los últimos dos años el PP ha trabajado para ensancharse, ganar votos y construir la única alternativa viable a Sánchez. Y estoy convencido de que ante unas elecciones generales la gente optará por concentrar el voto y garantizarse la seguridad de un cambio de gobierno. Si se quiere el cambio, no se puede perder de vista que el PSOE centra toda su estrategia en dividir el voto de todos aquellos que no quieren que Sánchez siga de presidente del Gobierno.

"En España hay una crisis económica no percibida por ahora. Volvemos a la liga de los países pobres"

Y entonces, ¿el PP qué tiene que hacer para achicar el espacio de Vox? ¿Cree que la competición está dentro del espacio a la derecha que ya ocupa Vox? Le insisto porque no acaba de responderme.

A Vox se le combate con un liderazgo sólido, liderando los debates, liderando la política y liderando un proyecto de cambio. El sentido de ser de Vox es tener un porcentaje de voto que impida el cambio político en España, y al final, cuando sus electores se terminen dando cuenta de ello y engloben el voto entorno al PP, el final de esta etapa de Sánchez estará garantizada. El PP ha subido 14 puntos. Le hemos sacado más de 700.000 votos al PSOE y hemos subido del 33 (en las generales) al 34,2 en porcentaje de voto. Mientras que Vox ha bajado su porcentaje de voto en relación con las elecciones generales.

¿Qué piensa de Alvise?

El populismo del Gobierno de España produce movimientos de este tipo. Es el voto rechazo a Sánchez, y a mí me preocupa que el «sanchismo» esté dando alas a este tipo de fenómenos que son la anti política.

Por cierto, la economía aguanta, mal que le pese a la oposición.

El último informe del Banco de España sube unas décimas la previsión de crecimiento, pero también dice que va a seguir subiendo la inflación, el paro y la deuda sobre el porcentaje del PIB. Hay que leerse los informes completos, y no quedase solo con lo que quiere vender el Gobierno.

Las buenas noticias las refrenda el Fondo Monetario Internacional, la OCDE…

En España hay una crisis económica no percibida por ahora. Hay más de medio millón de personas que no trabajan o trabajan solo algunos días al mes, y no figuran en el paro, la renta per cápita de los españoles es hoy la misma que teníamos en 2019, retrocediendo dos puntos con respecto a la media europea. Es decir, estamos volviendo a la liga de los países pobres con derecho a fondos de cohesión.

Pero que organismo públicos y privados mejoren las previsiones de crecimiento es bueno en sí mismo, ¿no?

El poder adquisitivo de los españoles se ha devaluado porque los sueldos han crecido menos que la inflación. Los jóvenes ya ni sueñan con tener una vivienda, la capacidad de ahorro de los españoles ha disminuido, la inversión de las empresas se ha contraído y la inversión extranjera ha disminuido un 49 por ciento entre el año 2018 y el año 2023, teniendo el doble de paro de la Unión Europea. La realidad es que recibimos más fondos europeos que nunca y, aun así, hemos incrementado más la deuda que nunca. Seguimos con un déficit público fuera de los límites europeos y hemos devaluado los salarios. No creo que un país pueda decir que su economía va muy bien, o como «un cohete», cuando las familias tienen el mismo poder adquisitivo que hace cinco años, es decir, que en 2019.

Una última cosa para cerrar esta entrevista, ¿Ayuso le da muchos consejos?

Conversamos mucho y lo seguiremos haciendo. También lo hago con muchos otros dirigentes de mi partido. Mi obligación es escucharlos a todos para construir un proyecto lo más amplio y útil para los españoles.