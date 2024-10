El alto cargo al que Ábalos encargó la compra de mascarillas: "No tenía ninguna razón para sospechar nada. Koldo era el asesor de confianza del ministro"

El exsubsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible Jesús Gómez García, imputado en el "caso Koldo", aseguró al juez el pasado 23 de septiembre que fue Koldo García, entonces asesor del ministro José Luis Ábalos, quien le puso sobre la mesa la oferta de Soluciones de Gestión, la empresa de la "trama Koldo". "Me la trajo en mano a mi despacho", explicó según el vídeo de esa comparecencia, al que ha tenido acceso LA RAZÓN. Gómez confirmó también que en pandemia se constituyó una comisión interministerial que "se reunía con el presidente del Gobierno", aunque eludió precisar si en el seno de la misma se abordó la compra de mascarillas. Sí dejó claro que el aval de Koldo para él era suficiente y que no tenía motivos para recelar de que llegara con la oferta de una empresa bajo el brazo: "No tenía ninguna razón para sospechar nada. Koldo era el asesor de confianza del ministro".

El ex alto cargo explicó que en pandemia se constituyó esa comisión interministerial integrada por los titulares de Sanidad, Interior, Defensa y Transportes. "Había una comisión que se reunía con el presidente del Gobierno y que seguía la crisis", aseguró Gómez. "Estábamos en un estado de alarma, en un estado muy excepcional...", recordó. El fiscal quiso saber si esa comisión decidía sobre la compra de mascarillas. "¿Existió eso o no existió?", le preguntó. "Había una coordinación entre los ministerios", reiteró antes de afirmar que el titular de Transportes "era el competente en el ámbito del transporte" y podía dictar actos y disposiciones de forma excepcional "sin ningún tipo de procedimiento".

Respecto a la compra de ocho millones de mascarillas por parte del ministerio que entonces dirigía José Luis Ábalos, aseguró: "Cuando el ministro me encargó que preparáramos la compra, hicimos un estudio de las necesidades", que para 15 días eran de cuatro millones de mascarillas y de ocho para un mes.

"Estábamos solos en el despacho"

Esa reunión con Ábalos el 19 de marzo, precisó a preguntas del fiscal, "fue físicamente". "Quedaba muy poca gente en el ministerio, pero estábamos todavía el ministro y yo y me lo comunicó personalmente. Estábamos solos en el despacho él y yo. Me dijo que teníamos que hacer una compra de mascarillas". Y recordó que en esas fechas había "900 muertes al día" por la pandemia y el mercado de material sanitario en España "estaba agotado" y era "totalmente especulativo", por lo que había que recurrir a China.

"¿Le indicó quién tenía que hacer la compra?", le inquirió el representante del Ministerio Público. "No, me dijo que tenía que preparar una compra". Tras reunirse con su equipo, él propuso al ministro que se hiciera a través de un ente público dependiente de Transportes porque tenían "una capacidad logística y financiera mejor". "Pensamos que Puertos del Estado reunía esas condiciones y al ministro le pareció bien", añadió.

Y aunque inicialmente preparó una orden para la compra de cuatro millones de mascarillas, que el ministro "llegó a firmar", finalmente el pedido fue de ocho millones. "A mí me lo transmitió Koldo: que la decisión final era comprar ocho millones". "No se lo dijo directamente el ministro, ¿fue a través de Koldo", terció el fiscal. "Sí", contestó el investigado antes de aclarar que tuvieron que cambiar la orden inicial ya firmada por Ábalos. "Entiendo que es la voluntad del ministro. El ministro firma la orden de ocho millones".

"Koldo me la trajo a mí"

Fiscal: "En ese momento, ¿se habla ya de alguna empresa suministradora?"

Gómez: "No, en ese momento no estamos hablando de ninguna empresa. Es verdad que Koldo me dejó una oferta al final de la mañana del día 20 y la orden la firmamos por la tarde".

Fiscal: "¿Y qué oferta era?".

Gómez: "La oferta de Soluciones de Gestión"

"Koldo me la trajo en mano a mi despacho", contó en referencia a la documentación de la oferta de Soluciones de Gestión, firmada por el también investigado Iñigo Rotaeche, "y yo la escaneé y ordené que se la pasaran a Puertos del Estado". Aunque, admitió, "técnicamente Koldo se la tenía que haber pasado a Puertos del Estado, que era el órgano que iba a hacer el contrato, pero estábamos en una emergencia y Koldo me la trajo a mí, y yo por agilizar pedí que se la pasaran a Puertos del Estado".

"La oferta que me trajo Koldo era de ocho millones", reiteró. "¿Le dio algún tipo de explicación?". El asesor de Ábalos, según explicó, le trasladó que la empresa suministradora había dejado claro que "eran ocho millones o nada".

Gómez García, que fue subsecretario de Transportes de junio de 2018 a agosto de 2024, dijo que en aquel momento no se le trasladó ninguna otra opción para la adquisición de las mascarillas, aunque después "algunas empresas enviaron ofertas" pero el contrato "estaba ya adjudicado" antes incluso de firmarse la orden ministerial, como se encargó de recordarle el fiscal. "Estábamos en una emergencia y todos los trámites se efectuaron a la mayor brevedad posible".

Además, precisó que resolver el contrato con Soluciones de Gestión para decantarse por una oferta más barata suponía asumir una penalización del 6 por ciento del importe del contrato.

"Yo no tenía ningún interés en esa empresa"

"Yo no tenía ningún interés en esa empresa ni en ninguna otra", insistió después a preguntas de su abogado. Y respecto a si receló de las indicaciones de Koldo García, afirmó que "no tenía ninguna razón para sospechar nada. Koldo era el asesor de confianza del ministro y el ministro era la autoridad delegada".

El investigado negó que tuviera contacto alguno con Soluciones de Gestión ni con el empresario Víctor de Aldama, uno de los principales comisionistas de la presunta trama, y se refirió a Koldo García como "uno de los cinco asesores" de Ábalos. Fue él, contó, quien "estuvo un poco pendiente de esta operación".

En relación al contrato de Adif, para la compra de cinco millones de mascarillas, Gómez recordó que la curva de contagios seguía creciendo y que estábamos "en lo peor de la pandemia" y Ábalos le trasladó que había que hacer una segunda compra, esta vez a través de Adif, que siguió "el esquema de Puertos del Estado". "Sánchez Manzanares llevaba directamente el contrato y hablamos más con él", refirió aludiendo al entonces secretario general del gestor de infraestructuras ferroviarias, cesado por el ministro Óscar Puente por el "caso Koldo".

A Puertos del Estado, recalcó, "le recordábamos todo el rato que tenía que comprobar la solvencia económica y técnica" de Soluciones de Gestión, así como estaba al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

"¿Sabe cómo le llegó a Koldo esta oferta de Soluciones de Gestión?", le preguntó el fiscal. "No lo sé".

Tras el cese de Ábalos, dijo que siguió teniendo contacto con Koldo García. "Por la relación que hemos tenido durante tres años Koldo, el ministro y yo luego nos hemos visto en varias ocasiones". Pero no, aclaró, para tratar nada en relación a esos contratos.

El exsubsecretario también se refirió a la auditoria encargada por Óscar Puente, que cuestiona que el contrato de Adif del 26 de marzo de 2020 se tramitara por el procedimiento de urgencia. "Se firma en el peor momento de la pandemia -recordó-, cuando más contagios y fallecidos había, no había mascarillas en España. Era una situación de emergencia clarísima. Era una tramitación de emergencia clarísima".