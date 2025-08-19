Al Qaeda se apunta al cambio climático para pedir a los suyos que ayuden en Pakistán

Al Qaeda se apunta al “cambio climático” como causa de todos los desastres naturales, entre ellos el que asola Pakistán, con un balance provisional de 700 muertos y 100 desaparecidos. Tras exhortar a sus moujaidines a que participen en las labores de socorro y “ayuda a los hermanos y hermanas afectados por la inundación”, los terroristas afirman que “se debe garantizar la limpieza del suelo, del agua y alimentos limpios y, además, se debe prestar atención a otros principios de salud. Los ayudantes del pueblo y las agencias de ayuda han trabajado mucho en este sentido bajo la dirección de expertos. La tiranía alimentada por el deseo de obtener riqueza y bancarizar (sic) a la humanidad, seguirán destruyendo el medio ambiente y la atmósfera. Debido a este calentamiento, se han reportado cambios climáticos, grandes reservas naturales de agua e inundaciones y otros desastres similares”.

Pontifican quienes tienen tantos crímenes a sus espaldas, que “la corrupción se ha extendido por la tierra y el agua debido a las acciones de las personas. Para vivir una vida pacífica y limpia en este mundo, es necesario detener el gasto. Los muyahidines del camino del Islam lucharán en diferentes bandos para defender al Islam y a los musulmanes”. “Por un lado, --dicen más adelante--nuestros hermanos y hermanas en Gaza están sufriendo el bloqueo, el hambre y la masacre a manos del enemigo sionista, mientras que, por el otro lado, nuestros hermanos y hermanas en Pakistán están afligidos por la prueba de las inundaciones. Así, la prueba para el resto de los creyentes es; ¿Ayudaremos o no a nuestros hermanos y hermanas angustiados en este momento? De acuerdo con el dicho del Noble Profeta, quien alivie las dificultades mundanas de un musulmán, Allah aliviará sus dificultades en el Día del Juicio. En esta hora difícil, toda la Ummah musulmana, especialmente en Pakistán, deben participar activamente en los esfuerzos de socorro y brindar ayuda a sus hermanos y hermanas afectados por las inundaciones”.

“Una clara fuente de inundaciones y desastres similares es el alejamiento de la Ley Divina por parte de gobiernos tan incompetentes e irreligiosos impuestos en todo el mundo --aseguran-- particularmente en los países islámicos, junto con sus políticas fallidas, corrupción e incompetencia administrativa. A esto se suma el Sistema Global impuesto al mundo, que, en su codicia por el capital, está arrastrando a la humanidad por un camino en el que el medio ambiente y la atmósfera del mundo son conducidos continuamente hacia la destrucción. A nivel global, la industrialización desenfrenada, la emisión de gases nocivos y humo, han contaminado la atmósfera y aumentado la temperatura general del planeta. Por todo esto, los cambios climáticos, el derretimiento de los glaciares y la frecuencia de inundaciones y desastres similares están aumentando”.

“Hacemos un llamamiento a todas las personas de bondad y a los muyahidines presentes en las zonas urbanas (que no enfrentan problemas de seguridad) para que participen en las operaciones de socorro en este momento difícil”, concluyen.

Todo esto lo dicen los autores de los atentados como el 11-S en Estados Unidos, el 11-M en Madrid y tantos otros que asolan territorios de África, como el Sahel y Somalia. Pero les preocupa el medio ambiente y no la vida de las personas a las que asesinan todos los días. En nombre de Alá. Llamativo.