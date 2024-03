El PP asegura que las negociaciones en Europa para desbloquear el CGPJ siguen "congeladas"

El Gobierno y la oposición seguirá negociando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la tercera reunión que ha tenido lugar entre el ministro de Justicia, Felix Bolaños, y el representante del Partido Popular, Esteban González, con la mediación del comisario de Justicia, Didier Reynders.

Según ha revelado González Pons las posiciones siguen “congeladas” tras la nueva cita que ha tenido lugar este miércoles en Estrasburgo (Francia) durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo y van a ser necesarias nuevas reuniones. Un mensaje pesimista que contrasta con el del comisario Reynders para quien “hay elementos para un acuerdo” y de ahí su propuesta de un encuentro que tendrá lugar en Madrid.

“Si no hay acuerdo el 31 de marzo , el día siguiente será 1 de abril. No es tan grave”, ha asegurado en referencia al plazo que termina el 31 de marzo, cuando Reynders dejará de ser el mediador en este proceso, ya que comenzará una excedencia en el Ejecutivo comunitario debido a su candidatura para presidir el Consejo de Europa. Todavía no se sabe si podrá ser reemplazado por otro comisario para abordar esta tarea de mediación

A pesar de que la promulgación de la ley de amnistía no invita al optimismo, Pons ha asegurado que “en la defensa independencia judicial nosotros no nos vamos a rendir y no nos vamos a cansar de seguir sentados exigiendo independencia para los jueces españoles” ya que es necesaria una reforma del “modelo de CGPJ que permita que lo que está sucediendo no vaya a suceder nunca más y que “los políticos quitemos nuestras manos” del poder judicial.

La Comisión Europea ha pedido en numerosas ocasiones la renovación urgente de los miembros del Consejo General del Poder Judicial tras cinco años de bloqueo para después “inmediatamente después” emprender una reforma de acuerdo a los estándares de la Comisión de Venecia, esto es que la mitad de los miembros sean elegidos por sus pares. El Partido Popular quiere aprovechar esta mediación europea, inédita hasta el momento, para avanzar en los dos frentes a la vez.