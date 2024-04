Así es Manos Limpias, el sindicato que ha denunciado a Begoña Gómez y aparece en la carta de Sánchez

A raíz de la apertura de diligencias por parte del Juzgado de Instrucción número 41 tras una denuncia interpuesta por el colectivo de funcionarios Manos Limpias hacia la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, se puede desatar un terremoto en la política española, tanto así que puede provocar la renuncia del Presidente del Gobierno.

El propio Pedro Sánchez ha trasladado a la ciudadanía, a través de su perfil en X, su intención de reflexionar acerca de su continuidad en el cargo, debido a los recientes acontecimientos que envuelven a su actual cónyuge: "llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa" aseguró Sánchez en su misiva.

En el documento, Sánchez menciona al mencionado sindicato Manos Limpias, una organización cuyo origen se remonta a 1995, de la mano del abogado Miguel Bernad.

Manos Limpias

En su propio sitio web, Manos Limpias se define como "el primer y único sindicato de nuestro país, que viene reclamando, entre otros objetivos, lograr la independencia del poder judicial y la verdadera y real democratización de nuestras instituciones" así como "un sindicato de ámbito nacional, independiente, no hipotecado por nada ni por nadie, que tiene como fines la defensa de los legítimos intereses de sus afiliados dentro y fuera del sector público, del Estado de derecho, de transparencia y dignidad de los poderes públicos institucionales".

Con sede en la ciudad de Salamanca, este sindicato fue fundado por el letrado Miguel Bernard en 1995. Desde entonces, han participado en juicios de gran magnitud, tales como los del 11-M y diversas causas contra el separatismo catalán.

Sobre el abogado, este nació en la ciudad de Bilbao en 1942 y entró en política de la mano de Blas Piñar, en el partido Frente Nacional, formación política de la que fue secretario general. No fue hasta 1994 cuando Bernard fundó Derecha Española, participando en las elecciones de 1995, año en el que también fundó el sindicato Manos Limpias.

En abril de 2016, Bernad fue detenido en el ámbito de una investigación de la Audiencia Nacional, por presuntos delitos de extorsión y estafa, por los cuales fue condenado posteriormente a cuatro años de prisión, de los cuales solo estuvo ocho meses en un centro penintenciario.

No fue hasta el pasado mes de marzo que el letrado fue absuelto por el Tribunal Supremo de todos los delitos de los que se le acusaban.