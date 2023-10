El PP avisa de los pactos del PSOE con separatistas: "Lo menos difícil es la investidura, lo más difícil es la gobernabilidad"

Tras el intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo, el PP observa ahora cómo negocia el PSOE con los partidos independentistas para que Pedro Sánchez sea investido. Los populares no esconden que prefieren una repetición electoral antes de que se dé un pacto de los socialistas con Bildu, ERC y Junts porque, tal y como ha advertido este sábado Borja Sémper, "lo menos difícil que afronta Sánchez es la investidura, lo más difícil que tiene es la gobernabilidad". Es decir, el precio que tiene que pagar por la investidura Sánchez va a ir a más si pretende aguantar cuatro años porque ahora piden la amnistía, pero luego exigirán el referéndum para poder concluir la legislatura.

"Se está hablando de una investidura, pero, ¿cómo pretendes gobernar el país cuando tus socios tienen intereses particulares y ninguno de ello confluye en los de España", ha planteado Sémper. "¿Quién habla de los problemas de España? ¿Quién habla de las reformas que necesita nuestro país?", ha continuado Sémper, que este sábado ha estado en San Sebastián, mostrando su apoyo a Javier de Andrés como candidato del PP a las elecciones vascos. El dirigente popular ha avisado que no solo hay que pagar un precio ahora de la investidura, sino "de la confluencia de intereses particulares" de Junts, PNV, Bildu o ERC para extraer beneficios para sus territorios sin "resolver los problemas de los españoles".

"¿Alguien habla de vivienda, de energía, fiscalidad, economía, empleo o de la posición internacional de España?", ha planteado Sémper, reprochando que solo se hable ahora de los intereses de los independentistas, como la amnistía, que es la principal exigencia de Junts, mientras hay multitud de temas que se han quedado a un lado. "La futura gobernabilidad de España satisfará a Otegi y Puigdemont, pero no va a dar respuesta a las necesidades de España", ha añadido.

Además de estas críticas a lo que se avecina para España con un Gobierno de PSOE con los independentistas, Sémper ha criticado duramente la foto de Pedro Sánchez con Mertxe Aizpurua ayer en el Congreso. La imagen es la primera entre un presidente del Gobierno con Bildu, un partido que no ha condenado los asesinatos de ETA ni condenó la semana pasada los ataques a la tumba de Fernando Buesa, asesinado por la banda terrorista en el 2000. "Ayer hubo una foto muy relevante en Madrid, una foto que no es menor. una foto histórica", ha empezado Semper, que ha buscado otro "ángulo de interpretación", el de la "falta de coherencia" de Bildu y el PSOE.

"Como vasco me resulta sorprendente que por la mañana Bildu dice que España no es democracia, que el PSOE es el partido de la cal viva y que la Transición no sirvió para nada y urge la independencia de Euskadi, y por la tarde se abraza con Sánchez y le entrega sus votos", ha dicho el dirigente del PP. "Es verdaderamente llamativo, parece que hay falta de coherencia por Bildu, igual que por el otro lado", ha añadido, recordando cómo hasta hace cuatro años Sánchez decía que nunca pactaría con Bildu y lo hacía con mucho énfasis, como en la célebre entrevista en Navarra Televisión de 2015 cuando le repitió hasta cinco veces seguidas al presentador que no llegaría a acuerdos con la izquierda abertzale.