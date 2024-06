La AVT no acudirá al acto en memoria de las víctimas en el Congreso

Por quinto año consecutivo, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha anunciado que no acudirá al homenaje que el Congreso de los Diputados organizará el próximo 27 de junio en memoria de todas las víctimas del terrorismo. Son en total siete veces las que la asociación mayoritaria se ha ausentado de este acto y siempre por el mismo motivo.

La AVT destaca que "no se puede rendir homenaje a las víctimas del terrorismo gobernando con los representantes de ETA en las instituciones". Además, advierten de que no es solo eso sino que también, "no se puede rendir homenaje a las víctimas del terrorismo un día y ponerles piedras en el camino el resto del año. Si hacemos un balance del último año, podemos ver claramente que de poco sirven este tipo de homenajes cuando este Gobierno acumula ya demasiadas promesas incumplidas a las víctimas del terrorismo". Entre esas promesas incumplidas destaca la asociación de víctimas, "no se ha actualizado la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, y no se ha hecho absolutamente nada por acabar con los homenajes a etarras". Asimismo, recuerdan el agravio que supone el hecho de que se quiera "despenalizar el enaltecimiento del terrorismo, con las graves consecuencias que tendría para las condenas por yihadismo, se quiere redefinir el terrorismo, y algo que igual está pasando más desapercibido pero que es claramente uno de los objetivos claros de este Gobierno: cada vez está resultando más complicada la supervivencia de las asociaciones de víctimas del terrorismo".

La asociación de víctimas lamenta que "para el Gobierno somos una piedra en el zapato, pero nos gustaría recordar y reivindicar que desde la AVT realizamos una labor de asistencia directa a las víctimas del terrorismo que para muchísimas familias de este país resulta imprescindible. Dar la espalda a las víctimas del terrorismo, es dar la espalda a muchísimos ciudadanos de este país".

Otra de las asociaciones que ya ha anunciado que tampoco acudirán al acto homenaje del Congreso ha sido Dignidad y Justicia quien ya anunció el pasado viernes que "no estamos dispuestos a blanquear al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni a su ministro Fernando Grande Marlaska. Ambos están cediendo a todas las pretensiones que les exige Bildu ETA".