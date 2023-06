La AVT anuncia que seguirá su lucha para que los etarras no estén en las instituciones

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha celebrado su Asamblea General Ordinaria en la que se han refrendado las cuentas de la Asociación correspondientes a este último ejercicio, así como la gestión de la presidenta Maite Araluce y su Junta Directiva con un 100% de los votos.

Desde la AVT se considera, en palabras de Araluce, una de las prioridades seguir peleando para que los terroristas no estén presentes en las instituciones y para que todos los que no condenan el terrorismo no sea considerados un agente político más.

Otra prioridad es difundir el verdadero relato del terrorismo en España, y no permitir que sean los terroristas los que cuenten una realidad tergiversada, algo que desgraciadamente se ve cada vez con más asiduidad. “Todo ello sin olvidar nuestra principal función: la atención integral y específica a las víctimas del terrorismo”.

Otra de las líneas fundamentales de actuación de la AVT en este año viene marcada por la actual amenaza para el mundo occidental que supone el terrorismo yihadista. La Asociación se ha personado durante los últimos meses en varios procedimientos iniciados en la Audiencia Nacional contra presuntos terroristas yihadistas que han actuado en nuestro país. Y ha subrayado la ausencia de protocolos de actuación en atentados de este tipo.

“Seguiremos trabajando en todos los casos de ETA, y de todos los grupos terroristas que han atentado en nuestro país, que aún continúan sin resolver. Desde la Asociación seguiremos apostando por dejar claro que respecto a ETA no se puede pasar página de la noche a la mañana y hemos señalado la gravedad de que una formación política considere que unos condenados por terrorismo están capacitados para representar a sus municipios, con lo que eso supone de legitimar lo que han hecho. No hay que olvidar que la justicia ha demostrado que ETA era mucho más que los comandos que asesinaban, sino que contaba con todo un entramado político y civil que ha permitido que ETA perdurara durante más de 50 años y, por lo tanto, no hacemos distinciones entre los condenados por delitos de integración en organización terrorista a los condenados por asesinatos”.