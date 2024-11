Bolaños convoca mañana una nueva ronda de reuniones con los partidos del Congreso para informar sobre la DANA

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha convocado para este domingo una nueva ronda de reuniones con los partidos políticos del Congreso para informarles de la situación provocada por la DANA y comunicarles las próximas actuaciones del Gobierno en coordinación con otras administraciones. La catástrofe ya ha dejado 220 muertos, según las cifras oficiales.

"Trabajemos todos juntos para superar esta catástrofe", ha pedido Bolaños en un mensaje publicado en la red social X, que ha recogido por Europa Press.

El ministro ya se reunió con los portavoces parlamentarios en la Cámara Baja el pasado lunes 4 de noviembre. Al encuentro acudieron todos los partidos políticos, excepto los representantes de Vox, que declinaron acudir para no "blanquear" al Gobierno.

Tras las reuniones, Bolaños hizo un llamamiento a la unidad y a la cooperación entre administraciones porque, a su juicio, es lo que pide la sociedad, que también reclama dejar a un lado "debates estériles".

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, trasladó el apoyo de su grupo parlamentario en las Cortes para aprobar "medidas de apoyo a la reconstrucción", si bien reprochó que la información llegara "seis días después" de la tragedia. Por su parte, desde Bildu también confirmaron su "plena disposición" para aprobar las medidas económicas, sociales, sanitarias y laborales que requieran las personas afectadas por la DANA.

Una línea muy similar a la que mantuvo el portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien comunicó al Ejecutivo el apoyo de su partido para contribuir "a paliar, en la medida de lo posible, los dramáticos efectos de esta catástrofe" a través de las instituciones vascas en las que tiene responsabilidad de gobierno.

Vox

No obstante, Vox ya ha anunciado que no acudirá a la reunión con Bolaños. "Vox, que ya renunció a participar en la anterior cita con el Ejecutivo, no va a blanquear a este gobierno criminal, contra el que ha presentado una querella por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro", señalan fuentes del partido de Santiago Abascal. "Lo que tenía que haber hecho este gobierno era activar el nivel 3 de alerta y enviar a todos los efectivos del Ejército a las calles de Valencia. Su inacción ha costado vidas", añaden. "Todo lo que Vox tiene que decir al Gobierno lo dice en público; con luz y taquígrafos. Y lo que el Gobierno tenga que decir, debe decírselo a todos los españoles", zanjan.