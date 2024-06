Canarias en "situación de guerra", mientras espera la llegada de 11.000 menores más

La consejera de Bienestar Social e Infancia del Gobierno canario, Candelaria Delgado, advierte de que esta comunidad, que tutela a 5.600 menores migrantes no acompañados, vive una "situación de guerra", por lo que ya prevé montar carpas para albergar a los 11.000 niños más que se espera que lleguen a las islas este año.

Así lo ha manifestado la también responsable canaria de Igualdad, Juventud y Familias en una entrevista que publica este domingo "La Provincia", en la que asegura que "pierde el sueño pensando cómo mejorar la vida" de los menores que son responsabilidad del Gobierno regional que preside Fernando Clavijo y que también sustenta el PP, AHI y ASG.

Ante una situación dilatada en el tiempo en la que la ayuda por parte del Estado y de las comunidades no llega y los recursos del archipiélago se agotan, Delgado admite que al Gobierno canario "no le quedan más edificaciones propias en las que poder alojar niños", a los que no se puede "meter en cualquier sitio".

Aunque afirma que "hay muchos problemas de base" que afectan al reparto de estos niños entre el conjunto de las comunidades autónomas españolas, Delgado asegura que estas "no se han negado a una modificación legal ni a acoger a más menores", sino que "el problema está en que no hay certeza de que vaya a haber financiación suficiente".

Con unas previsiones que indican que este año podrían arribar a Canarias en pateras y cayucos 17.000 menores no acompañados, Delgado adelanta que el Gobierno canario "ya planea montar carpas".

"Igual no nos queda otro remedio porque no podemos dejar a los niños en el muelle. Por eso también hemos pedido recintos militares al Estado, porque ya están preparados y no se están usando o se está usando de manera parcial. Si se pudo usar El Fuerte de La Palma durante la emergencia del volcán, ¿por qué no se puede usar ahora? Esto es lo que no puede ser. Me enfada. Si el Estado no entiende que la situación de las Islas con los menores migrantes es una emergencia, tenemos un problema", asevera.

EFE